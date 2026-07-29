La FIFA a ouvert plusieurs procédures disciplinaires après les incidents survenus au terme de la finale entre l’Espagne et l’Argentine. Plusieurs joueurs argentins sont notamment visés.

Joël Hahn

La finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine s’est terminée il y a une semaine et demie, mais ses conséquences se poursuivent désormais sur le terrain juridique. Selon le quotidien espagnol «Marca», la FIFA a ouvert plusieurs procédures disciplinaires à la suite des incidents survenus juste après le coup de sifflet final. Plusieurs joueurs argentins sont particulièrement visés. Du côté espagnol, seul Gavi fait l’objet d’une enquête.

Dans un communiqué publié mardi, la FIFA indique que sa commission disciplinaire a été saisie après le rapport de l’enquêteur chargé des questions disciplinaires et éthiques. Les accusations visant les Argentins sont les plus lourdes.

Leandro Paredes est visé par une procédure pour trois agressions présumées. Nahuel Molina doit répondre de deux cas d’agression, dont une tentative, ainsi que d’un comportement antisportif. L’entraîneur adjoint de l’Argentine Roberto Ayala fait également l’objet d’une procédure pour une agression présumée.

L’accusation visant l’Espagnol Gavi est nettement moins grave. Le jeune milieu de terrain, sacré champion du monde avec la Roja, est le seul joueur espagnol concerné par une procédure, uniquement pour «comportement antisportif». La FIFA reproche la même infraction à l’Argentin Thiago Almada.

La fédération argentine également visée

La Fédération argentine de football est elle aussi dans le viseur de la FIFA. Une procédure a été ouverte en raison de plusieurs incidents survenus pendant la Coupe du monde, notamment autour d’une banderole liée aux îles Malouines qui avait provoqué de vives réactions.

Selon le communiqué de la FIFA, l’enquête porte sur de possibles violations de plusieurs articles du Code disciplinaire. Parmi les faits examinés figurent notamment des «chants et gestes discriminatoires», des «comportements inappropriés», des retards au coup d’envoi, le non-respect des protocoles de match et de sécurité, ainsi que la diffusion de «messages inappropriés» de la part de l’équipe ou des supporters.

La FIFA examine également des incidents liés au lancer d’objets lors de plusieurs rencontres disputées par l’Argentine durant le tournoi. Les sanctions éventuelles contre les personnes et les instances concernées ne sont pas encore connues. La FIFA précise que toutes les parties auront d’abord la possibilité de présenter leur défense. La commission disciplinaire rendra ensuite ses décisions.