Défaite surprise d'Arsenal face à Fleetwood Town, en Coupe de la Ligue mardi. L'équipe de 4e division a éliminé le champion en titre aux tirs au but (1-1, 5 tab à 3).

Coup de tonnerre: Arsenal se fait éliminer par un club de 4e division

Coup de tonnerre: Arsenal se fait éliminer par un club de 4e division

AFP Agence France-Presse

Coup de tonnerre en Angleterre: le champion en titre Arsenal a été éliminé dès le 4e tour de la Coupe de la Ligue par Fleetwood Town, club de 4e division, en s'inclinant mardi soir aux tirs au but (1-1, 5 tab à 3).

Le Brésilien Bruno Guimaraes est le seul à avoir vu son tir au but être repoussé dans cette séance après les quatre premiers tirs réussis par Fleetwood. Et le défenseur Conor Haughey a transformé le sien pour conclure et sortir le finaliste de la dernière Ligue des champions.

Les joueurs de Mikel Arteta s'étaient fait surprendre après une vingtaine de minutes seulement par une frappe croisée d'Aaron Loupalo-Bi, avant de parvenir à égaliser grâce à Viktor Gyökeres avec un peu de réussite (50e).

Coup de genou dans le visage

Les Gunners ont fini la rencontre à dix à la suite du carton rouge direct infligé au jeune Max Dowman, auteur d'un coup de genou dans le visage d'un adversaire qui venait de le tacler sèchement (85e).

Arsenal, co-leader de Premier League avec 21 points, ne remportera pas une troisième Coupe de la Ligue (après 1987 et 1993) cette saison, quelques mois après sa défaite en finale contre Manchester City.