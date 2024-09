Confronté à un calendrier qui s'alourdit d'année en année, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva ont poussé un coup de gueule. Le Belge et le Portugais pointent du doigt la FIFA et l'UEFA et les accusent notamment de ne penser qu'à l'argent.

Blick Sport

Cette saison 2024-2025 voit plusieurs nouveautés dans le monde du ballon rond. La Ligue des champions se déroulera sous un nouveau format comprenant plus de matches, alors qu'une refonte de la Coupe du monde des clubs, élargie à 32 équipes, aura lieu lors de l'été 2025. En décembre se déroulera la première édition de la Coupe intercontinentale de la FIFA qui mettra aux prises «l'équipe vainqueur de chaque compétition interclubs de premier plan dans les six confédérations de la FIFA». À cela s'ajoutent les compétitions habituelles: le championnat et la ou les Coupes nationales.

Présent ce vendredi en conférence de presse avant la rencontre entre la Belgique et Israël, Kevin De Bruyne a poussé un coup de gueule contre l'UEFA et la FIFA. «Je pense que le problème va venir quand on aura fini la Coupe du monde des clubs. On sait qu'il n'y aura que trois semaines entre la finale de la Coupe du monde des clubs et la première journée de Premier League. Tu as trois semaines pour prendre des vacances, et faire la préparation pour jouer encore 80 matches. Peut-être que cette année, ça va aller, mais ce sera un problème l'année prochaine. La PFA, en Angleterre, et les associations de joueurs dans les autres pays ont essayé de trouver des solutions. Le problème est que l'UEFA et la FIFA font des matches en plus et on peut essayer de dire quelque chose, aucune solution n'a été trouvée. Ils s'en foutent. C'est l'argent qui parle.»

De son côté, Bernardo Silva s'est exprimé dans le média portugais «Record». Le coéquipier de De Bruyne a Manchester City voit aussi d'un mauvais œil cet alourdissement d'un calendrier déjà bien chargé selon lui. «Nous allons probablement jouer tous les trois jours pendant des mois. C'est absolument absurde, déclare-t-il. En Ligue des champions, si tu ne te qualifies pas pour les huitièmes de finale, tu dois encore jouer deux matchs de plus. C'est vrai que les effectifs sont plus importants, mais je ne vais pas dire que c'est facile.»

La nouvelle formule de la Ligue des champions verra les 36 équipes en lice jouer huit matches durant la phase de ligue, de septembre à janvier, contre six auparavant. De son côté, la Coupe du monde des clubs aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis.

Les joueurs se mettront-ils un jour en grève? Affaire à suivre.