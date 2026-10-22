Victoire historique pour Lugano en Espagne

Lugano a décroché un succès de prestige jeudi en Espagne. Le leader de la Super League est allé battre Getafe 5-2 pour s'offrir une deuxième victoire en deux journées de Conference League.

ATS Agence télégraphique suisse

Certes, Getafe ne pointe qu'au 15e rang en Liga espagnole, avec seulement 5 buts marqués cette saison. N'empêche que le FC Lugano a maîtrisé son sujet pour porter son invincibilité à 20 matches (17 victoires, 3 nuls) depuis le début de l'exercice 2026/27, toutes compétitions confondues.

Cette rencontre en banlieue madrilène a pourtant démarré de la pire des manières pour les hommes du coach Mattia Croci-Torti. Ivan Azon a permis à Getafe d'ouvrir la marque après seulement 73 secondes de jeu, d'une frappe du pied droit, alors qu'il avait récupéré un ballon perdu par Anto Grigic.

Mais la réaction de Lugano, qui avait renversé l'Etoile Rouge Belgrade dans les dix dernières minutes jeudi passé (3-2), n'a pas tardé. Dès la 4e minute, les "bianconeri" ont pu égaliser grâce à Albian Ajeti, qui a conclu une belle action collective en profitant d'une offrande de Dos Santos.

Les Tessinois ont pris l'avantage à la 7e déjà, Yanis Cimignani reprenant du gauche un ballon mal dégagé par la défense ibère. Et ils ont pu enfoncer le clou à la 26e, sur un contre d'école joué en une touche de balle: intérieur du pied droit de Bislimi en profondeur pour Moncada, centre du Hondurien, et reprise d'Ajeti.

Lugano, qui accueillera les Lituaniens du Kauno Zalgiris le 5 novembre lors de la 3e journée, a enfoncé le clou à la 50e grâce à Uran Bislimi (4-1). Les Tessinois ont bien géré le gros "rush" final de Getafe, Kevin Behrens scellant le score à la 92e après que Getafe avait pu réduire l'écart à 4-2 à la 74e.