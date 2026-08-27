Lugano jouera la Conference League, pas Saint-Gall

Bilan très mitigé pour les clubs suisses en Europe. Lugano s'est qualifié pour la phase finale de Conference League, contrairement à Saint-Gall. Thoune y est lui reversé. Sion est éliminé.

ATS Agence télégraphique suisse

Lugano s'est qualifié pour la phase de ligue de la Conference League. En Géorgie, les Tessinois ont obtenu le nul 1-1 au retour face aux Israéliens du Maccabi Tel Aviv après leur victoire 2-1 à l'aller. Le FC Saint-Gall est en revanche éliminé, alors que le FC Thoune sera comme prévu reversé en Conference League.

Un éclair de génie de Dereck Moncada à la 79e a permis à Lugano de passer l'épaule. Ou quand un jeune Hondurien de 18 ans sauve son club. Parti de son camp, Dereck Moncada a filé sur le côté gauche. Il a ensuite repiqué au centre sur son pied droit en arrivant aux vingt mètres, et sa frappe du droit est allée se ficher dans la lucarne.

Les Luganais ont réussi cet exploit à dix, puisque Mattia Zanotti s'était fait expulser à la 58e. Ils ont aussi dû effacer le 1-0 de la 69e sur penalty de Dor Peretz, après une faute pas forcément évidente. Mais dos au mur, les joueurs de Mattia Croci-Torti ont su se sublimer grâce à un jeune joueur qui a déjà inscrit deux buts en championnat.

Battu 1-0 par Nordsjälland à l'aller au Danemark, le FC Saint-Gall s'est incliné une deuxième fois devant son public (3-2) et voit en revanche son aventure européenne s'arrêter. Eux aussi réduits à dix après l'expulsion de Mihailo Stevanovic (40e) alors que le score était de 2-2, les Brodeurs ont cru en l'exploit jusqu'à la 82e. Hjalte Boe a alors inscrit le 3-2 pour mettre fin aux espoirs saint-gallois.

Sion, de son côté, s'est incliné 5-3 à Amsterdam et ne jouera aucune compétition européenne cette saison.

Un nul pour Thoune

Humilié 7-0 en barrage aller de l'Europa League sur la pelouse du Lech Poznan, le FC Thoune a pour sa part sauvé quelque peu son honneur jeudi en faisant match nul 2-2 devant son public. Mené 1-0 dès la 17e, le champion de Suisse en titre a même renversé la vapeur grâce à des buts de Simon Lengen (22e, 1-1) et Furkan Dursun (43e, 2-1). Mais les Bernois n'ont pas su préserver cet avantage.