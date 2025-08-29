DE
Servette se veut positif
Jocelyn Gourvennec: «Il y a beaucoup d'espoir pour la suite»

Malgré l’élimination face au Shakhtar Donetsk, Servette ressort grandi de son parcours européen. Les Grenat ont tenu tête à un adversaire de haut niveau et abordent la suite de la saison avec confiance et optimisme.
Publié: 10:51 heures
Jocelyn Gourvennec s'est montré optimiste malgré l'élimination face au Shakhtar.
Photo: keystone-sda.ch
Bastien FellerJournaliste Blick

Servette y a cru. Durant 18 minutes ce jeudi soir, sous un déluge, les Grenat étaient virtuellement qualifiés pour la phase finale de la Conference League. Mais la logique est venue balayer leurs efforts et c'est bien le Shakhtar Donetsk qui disputera la phase finale de la troisième Coupe d'Europe. La déception était forcément palpable dans les travées du stade de Genève. Tant sur le visage de Lilian Njoh, auteur du 1-0, que sur celui de Jocelyn Gourvennec, nouveau coach du SFC.

«Jouer deux heures dans des conditions pas faciles, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de débauche d'énergie et ne pas réussir à aller au bout est très frustrant», souligne le technicien français, fier de ce qu'a montré son équipe sur les 210 minutes de jeu face au club ukrainien.

Servette a du positif à retenir

Il faut dire que peu de monde osait croire à un exploit de ce SFC, en manque de repères en ce début de saison et surtout privé de plusieurs éléments importants (Steve Rouiller, Yoan Severin, David Douline, Loun Srdanovic, absent lors du retour). Mais avec leurs moyens, les Genevois, même largement dominés dans le jeu sur pratiquement l'intégralité de la double confrontation, auront finalement tenu tête à la formation d'Arda Turan, n'ayant été éliminés que d'un but.

«Je ne peux pas dire grand-chose à mon équipe. On a, sur l'ensemble des deux matches, posé des problèmes à ce qui est pour moi une équipe de Ligue des champions. Je ne sais pas ce qu'ils font en Conference League, ils n'ont rien à y faire. Je pense qu'ils savent que ce n'est pas passé loin. Et ça, c'est une satisfaction d'avoir été très bien organisé contre une équipe forte, très structurée, en donnant moins de chances aujourd'hui qu'à l'aller pour un résultat identique», souligne Jocelyn Gourvennec, lequel voit l’avenir avec optimisme.

«Il y a beaucoup d'espoir pour la suite»

«Il y a de la progression entre les deux matches sur le plan collectif, c’est positif. Ce n'est pas suffisant pour jouer la meilleure équipe de la Conference League, mais ils voient qu’en faisant les choses ensemble, on peut rivaliser face à de très bonnes équipes. De ce que j’ai vu ce soir, il y a des motifs de satisfaction et beaucoup d’espoir pour la suite», poursuit le Breton, conscient que la Super League ne regorge pas d'équipes aussi fortes que le Shakhtar.

Servette a ainsi une nouvelle fois pu mesurer ce qui lui manque pour jouer dans la cour des très grands, ce qu'il aspire forcément à faire un jour: du talent individuel et des moyens. «Ils viennent encore d'acheter deux 2007 à des sommes que seules les équipes de Ligue des champions peuvent sortir (ndlr: Luca Meirelles et Isaque pour un total de 22 millions d'euros). On retrouve cette qualité sur le terrain. Avec nos absents, on a répondu présent. On a un groupe qui est bien, qui est volontaire, il faut cultiver ça. Il reste la Coupe de Suisse et le championnat et on va continuer à tout donner.»

Playoffs
Barrages qualificatifs
