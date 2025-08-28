Vaillant dans son stade de Genève, le Servette FC n'a pas réussi l'exploit d'éliminer le Shakhtar Donetsk (1-2 après prolongations). Les Grenat ne connaîtront pas d'automne européen pour la seconde année consécutive

Servette voit les portes de l'Europe se refermer au bout de la nuit

Après le Lausanne-Sport plus tôt ce jeudi à Istanbul face à Besiktas, le Servette FC espérait lui aussi déjouer tous les pronostics face au Shakhtar Donetsk. Après le 1-1 de l'aller, tout restait ouvert pour les Grenat qui ont longtemps tenu tête aux Ukrainiens avant de finalement craquer en fin de match.

Un Servette très bien organisé

Apparu très confiant ce mercredi en conférence de presse, Arda Turan est sans doute rentré au vestiaire à la pause avec un brin de doute, voire quelques sueurs froides. Et pour cause, son Shakhtar, sous un déluge qui peut peut-être justifier la chose, n'avait rien proposé, ou presque, lors des 45 premières minutes. Et ce à cause d'un Servette bien organisé en 4-4-2 et très discipliné, comme depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec. Seule une frappe de Kevin, à la 40e minute de jeu, obligeait Joël Mall à la parade lors de la première période.

Solides défensivement, les Genevois se montraient tout de même dangereux devant sur une pelouse rendue compliquée par les trombes d'eau tombé depuis l'échauffement. Si Miroslav Stevanovic manquait le 1-0 d'un cheveu dès la 4e, Lilian Njoh faisait trembler le poteau droit de Dmytro Riznyk à la 43e. De quoi prouver aux 13'224 spectateurs présents à la Praille que l'exploit était possible.

Njoh fait exploser le stade de Genève

Les Ukrainiens revenaient toutefois mieux des vestiaires et touchaient l'extérieur du poteau dès la 47e. Mais leur élan était coupé net par Lilian Njoh, lequel concluait une contre-attaque parfaitement menée par Lamine Fomba, Alexis Antunes, Samuel Mraz et Miroslav Stevanovic (53e). De quoi faire exploser de joie le public genevois et de rage les membres du staff ukrainien présents en tribune de presse.

Scène qui se répétait quelques minutes plus tard sur l'arrêt de Joël Mall devant Kevin (61e), l'un des cinq joueurs brésiliens titulaires dans cette formation du Shakhtar Donetsk. L'international chypriote du SFC ne pouvait toutefois rien sur le penalty de ce même numéro 11, obtenu après une faute bête de Bradley Mazikou sur Kauã Elias (70e). Tout était ainsi à refaire pour les Grenat qui étaient acculés dans leurs 30 derniers mètres en fin de rencontre.

Direction les prolongations

Mais toujours habités par le courage et l'abnégation, les Genevois ne craquaient pas, emmenant leurs adversaires en prolongations après une ultime tentative de Keyan Varela, déviée du bout des doigts par le portier ukrainien (92e). Deux fois 15 minutes lors desquelles le Shakhtar continuait d'afficher sa claire domination. Et après avoir touché le poteau par Kevin (101e), Kauã Elias profitait d'une perte de balle de Jérémy Guillemenot à mi-terrain et d'un bon décalage de Pedrinho pour tromper Joël Mall (113e).

Un but synonyme d'élimination de toutes les compétitions européennes pour le Servette FC.