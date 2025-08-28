Le Kosovo s'intéresse à nouveau à un talent suisse

Après Leon Avudllahu, le Kosovo courtise un autre footballeur suisse. Albian Hajdari est dans le viseur de la Fédération, bien qu'il ait déjà reçu trois convocations de Murat Yakin.

1/5 Cette semaine, Leon Avdullahu a choisi d'être convoqué par le Kosovo plutôt que par l'équipe nationale. Photo: Icon Sport via Getty Images

Tobias Wedermann

Après Leon Avdullahu, la Fédération kosovare a un autre talent qu’elle ne souhaite pas laisser à l’ASF: Albian Hajdari. Le joueur de 22 ans a été transféré à Hoffenheim cette semaine. Il sera désormais le coéquipier de Leon Avdullahu et de l’attaquant kosovar Fisnik Asllani.

La situation du joueur est toutefois différente de celle de Leon Avdullahu. Il a déjà été convoqué à plusieurs reprises par Murat Yakin en équipe nationale suisse. La première fois lors de la préparation à l’Euro il y a un an, où Hajdari n’a finalement pas pu entrer en jeu. Puis en novembre pour les matches de Ligue des nations contre la Serbie et l’Espagne. Et enfin au printemps pour les matches amicaux en Irlande du Nord et contre le Luxembourg. Lors de ce dernier, Albian Hajdari a fêté ses débuts avec la Nati pendant 45 minutes, et c’est justement là que se trouve la chance de la Fédération kosovare.

Hajadri veut utiliser la pause internationale à d’autres fins

Comme le défenseur central gaucher n’a pas eu sa chance en Ligue des nations et que le match contre le Luxembourg n’était qu’un match amical, Hajdari a encore la possibilité de jouer pour un autre pays. Alors que la concurrence au sein de la défense centrale suisse sera très forte au cours des prochaines années, le joueur aurait peut-être déjà une place en défense au Kosovo, aux côtés du capitaine et star du Napoli Amir Rrahmani. Depuis des mois, la Fédération kosovare tenterait de convaincre le défenseur formé au FC Bâle de la rejoindre du côté balkanique de la force.

Quant au principal intéressé, il n’a actuellement que Hoffenheim en tête. Avec son ancien club de Lugano, il n’a disputé que 23 minutes de jeu en début de saison, dans l’optique d’un éventuel transfert. Une sélection avec la Suisse est actuellement aussi improbable qu’un changement de nation à court terme. Albian Hajdari veut profiter intensivement de la pause internationale pour rattraper son retard en termes de pratique de jeu, de condition physique et d’entraînement afin de faire ses preuves auprès de son nouvel employeur. La fédération kosovare a donc encore le temps de courtiser le joueur de 22 ans. Quant à l’ASF, elle doit rapidement se demander si elle veut éviter un troisième départ en peu de temps.



