L'ASF se dit «déçue» par le choix de Leon Avdullahu

Leon Avdullahu a pris sa décision. Il ne jouera pas pour la Suisse mais pour le Kosovo. L'Association suisse de football s'est exprimée sur le sujet.

1/4 Léon Avdullahu a refusé de jouer pour l'équipe nationale. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

L’équipe nationale suisse de football voit encore une pépite lui échapper. C’est désormais confirmé, Leon Avdullahu a décidé de jouer pour l’équipe nationale du Kosovo. Et ce, bien qu’il ait grandi en Suisse et qu’il ait joué dans toutes les équipes nationales espoirs.

L’Association suisse de football (ASF) s’est exprimée pour la première fois sur cette décision. «Leon nous a informés de sa décision», a déclaré le directeur de l’équipe nationale Pierluigi Tami. «Le fait qu’il veuille suivre une autre voie nous déçoit.»

Pierluigi Tami souligne que l’ASF est consciente de la problématique des changements de nation. Après tout, elle a déjà été confrontée à ce problème à plusieurs reprises. «Mais je précise aussi que nous ne voulons dans nos équipes nationales des joueurs qui s’identifient à 100% à notre pays et à notre Nati.» Ce n’est visiblement plus le cas de Leon Avdullahu et c’est pourquoi il a opté pour une autre voie.