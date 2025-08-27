Le Shakhtar Donetsk est arrivé très confiant à Genève

À la veille du barrage retour contre Servette, Arda Turan a affiché une assurance sans détour. Fort des statistiques du match aller et de ses souvenirs heureux à Genève, le coach du Shakhtar croit fermement à la qualification.

Arda Turan est apparu très décontracté en conférence de presse ce mercredi. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Coach du Shakhtar Donetsk depuis cet été, Arda Turan est arrivé tout sourire dans la salle de presse du Servette FC ce mercredi. À un peu plus de 24 heures du coup d'envoi du barrage retour entre le club ukrainien et suisse, l'ancien international turc est apparu décontracté. Presque en terrain conquis.

Et pour cause, pour lui, celui-ci l'est. «Je veux commencer par parler de ce stade, surprend l'ancien joueur du Barça ou encore de l'Atletico Madrid au début de la conférence de presse d'avant-match. J'en garde de très bons souvenirs. Lors de l'Euro 2008, j'ai joué ici avec la Turquie face à la République Tchèque et nous avions gagné.»

Arda Turan espère se créer un «nouveau beau souvenir» à Genève

La formation alors entraînée par Fatih Terim s'était en effet qualifiée pour les quarts de finale à Genève, au terme d'une rencontre au scénario fou, remportée 3-2. «Nous perdions 2-0 jusqu’à la 75e minute de jeu. Nous avons appris à ne pas abandonner. C’était une bonne leçon», reconnaît Arda Turan, auteur du but du 1-2, qui se souvient d'un «bon match» de sa part. «J'avais 21 ans, j'étais une jeune star. Je suis fier d'avoir ces souvenirs en tête.»

Ce jeudi, face à Servette, le jeune technicien de 38 ans aspire à créer un «nouveau beau souvenir» au stade de Genève. «J'espère juste que cela ne sera pas aussi difficile», sourit-il. Mais derrière ce sourire se cache de la confiance. Beaucoup de confiance. En effet, après avoir usé des éloges habituels envers la formation adverse («bon coach, bonne équipe»), Arda Turan s'est montré très sûr de lui avant le coup d'envoi du match retour.

«J'ai confiance en mon équipe»

Questionné sur le sentiment de Jocelyn Gourvennec, qui estimait plus tôt ce mercredi que son équipe avait su «poser des problèmes» au Shakhtar à l'aller, le Turc n'a pas caché le fond de sa pensée. «Je ne pense pas la même chose. Nous avons tenté 22 tirs, nous avons eu 71% de possession de balle, réalisé 19 centres, ... énumère-t-il, le visage un peu plus fermé qu'au moment d'évoquer ses souvenirs de la Praille. On est sur le bon chemin. Parfois, le score donne l'impression que l’adversaire vous a créé des problèmes. Je ne pense pas comme lui et on verra demain. J'ai confiance en mon équipe, on vient de la Ligue des champions.»

Arda Turan et son Shakhtar Donetsk passeront-ils justement de la Ligue des champions la saison dernière à une élimination en barrages de Conference League cette année? Réponse aux alentours de 23 heures ce jeudi.