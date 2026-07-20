Sion connaît la suite potentielle de son parcours

Le FC Sion entame jeudi sa double confrontation face au Bate Borisov dans le cadre du deuxième tour des qualifications pour la Conference League. En cas de victoire, les Valaisans affronteront le Zimbru Chisinau (Moldavie) ou le FC Noah (Arménie).

ATS Agence télégraphique suisse

Le Zimbru Chinisau, deuxième du dernier championnat moldave, tout comme le FC Noah, également dauphin du dernier exercice en Arménie, seraient des adversaires largement à la portée des Sédunois en cas de qualification. Les dates du 3e tour de qualification sont les 6 et 13 août 2026.

Potentielle suite plus facile pour Thoune

Le FC Thoune entamera quant à lui mardi ses qualifications pour la Ligue des champions face au Dinamo Zagreb. Si les Bernois parviennent à créer la surprise face au champion de Croatie, le prochain obstacle serait un peu moins difficile à franchir. L'adversaire de Thoune au 3e tour de qualification serait soit Klaksvik, soit Kauno Zalgiris. Klaksvik est l'actuel champion des Îles Féroé, tandis que Kauno Zalgiris est le champion de Lituanie.

Si Thoune venait à s'incliner face au Dinamo Zagreb, il poursuivrait son parcours dans les qualifications de la Ligue Europa. Son adversaire serait alors soit le club islandais du Vikingur Reykjavik, soit le Hapoel Beer-Sheva d'Israël.

Saint-Gall affronte quant à lui le Benfica Lisbonne lors des qualifications pour la Ligue Europa. Dans l'hypothèse plutôt improbable d'une victoire, il affronterait le vainqueur du duel entre le Sheriff Tiraspol (Moldavie) et le Maccabi Tel-Aviv (Israël).

Enfin, Lugano retrouverait Runavik (Îles Féroés) ou Koper (Slovénie) s'il poursuit son aventure en Conference League, alors que Vaduz serait opposé à Basaksehir (Turquie) ou l'Inter Turku (Finlande).