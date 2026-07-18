Le FC Sion a envoyé deux espions en Azerbaïdjan

Neuf ans après sa dernière campagne européenne, le FC Sion affronte le BATE Borisov en Conference League. Deux émissaires valaisans ont observé l'adversaire biélorusse en Azerbaïdjan. Didier Tholot livre son analyse avant le match aller.

Bastien Feller Journaliste Blick

Les premiers tours de qualifications européennes apportent très souvent avec eux leur lot d'incertitudes. Surtout en Conference League, la troisième division des compétitions du Vieux Continent. Destinations inconnues, formations anonymes, joueurs méconnus. Neuf ans plus tard, Sion regoûte cet été aux joies des joutes européennes et à ses sauts dans l'incertain.

La première étape, qui ne se veut pas être la dernière pour les Valaisans, bien évidemment, se nomme BATE Borisov. Un club biélorusse qui, depuis le conflit en Ukraine, doit évoluer à l'étranger. Cette saison, c'est en Azerbaïdjan qu'il a trouvé sa base, après avoir posé ses valises en Hongrie il y a trois ans.

Deux espions envoyés en Azerbaïdjan

Deux émissaires valaisans, Vilmos Vanczák et Alessandro Calandrau, ont été envoyés à Sumgait, où se jouera le match aller jeudi, pour y visionner le match retour entre le BATE et Elbasani. Qu'ont-ils vu? Une équipe du BATE Borisov qui s'est un peu plus montrée dangereuse que son adversaire durant 120 minutes, sans toutefois faire la différence avant les tirs au but. Et sur cet exercice, les Biélorusses ont donc été les plus forts, malgré une balle de match obtenue, et donc loupée, par les Albanais.

«Moi j'avais fait le match aller en Albanie», explique Didier Tholot, qui se trouvait donc en Suisse lors de cette deuxième manche. «C'était un peu compliqué à suivre, mais j'ai trouvé un lien sur internet, rigole-t-il. J'étais aussi en contact avec Sandro et Vili, qui étaient sur place. On a pris cette double confrontation très au sérieux.»

«C'est une équipe abordable»

Comment l'entraîneur du FC Sion juge-t-il son futur adversaire? «C'est une équipe abordable», souffle-t-il, avant d'en dire un petit peu plus sur le 15 fois champion de Biélorussie (dernier titre en 2018, c'était alors le 13e de suite). «C'est une équipe qui évolue avec une défense à cinq, trois milieux de terrain et deux attaquants. Elle est assez physique, mais je pense qu'elle peut être en difficulté face aux mouvements. À nous d'être suffisamment vifs.»

Le match aller aura lieu jeudi en Azerbaidjan, avant le retour sept jours plus tard à Tourbillon.