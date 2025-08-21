Face à Besiktas, le Lausanne-Sport jouera bien à domicile

Entre ferveur turque et précautions lausannoises, la venue de Besiktas à la Tuilière soulève la question du rapport de forces en tribunes. Malgré des milliers de demandes venues de l’étranger, le LS assure que son stade restera bien bleu et blanc.

Soulagement, les Lausannois évolueront bien ce jeudi devant un public en large majorité acquis à sa cause. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Si les 12'000 places de la Tuilière sont largement suffisantes pour le Lausanne-Sport lors de ses matches de championnat ou de Coupe de Suisse, nul doute que les dirigeants vaudois auraient aimé en avoir quelques milliers de plus à disposition ce jeudi, lors de la venue de Besiktas (20h15). Le club turc compte en effet des dizaines de millions de supporters à travers le monde et une grande partie d'entre eux sont toujours prêts à tout pour suivre et encourager leur équipe.

«Ils ont tout tenté. Même de faire des abonnements enfants», explique le service communication du Lausanne-Sport. La direction du club vaudois espérait éviter de jouer à l'extérieur, d'où la mise en place d'une vente en plusieurs étapes, favorisant ses supporters, comme cela avait été le cas pour le FC Lugano par le passé.

«On a fait le maximum»

En effet, contraints à l'exil depuis plusieurs saisons pour leurs matches de Coupe d'Europe à domicile en raison d'un Cornaredo en reconstruction, les Tessinois avaient affronté Besiktas à Thoune devant plus de 5000 supporters turcs comme toujours très bruyants. Face à eux, quelques centaines de fans luganais seulement pour assister à un très plaisant 3-3.

«On a fait le maximum. On n’écarte pas les éventuelles reventes, mais on ne jouera pas à l’extérieur», se réjouit-on dans le camp vaudois, tout en admettant la possibilité de voir quelques supporters des «Aigles Noirs» dans d'autres secteurs que celui qui leur est réservé. Sur X, les personnes affirmant posséder un billet pour autre un secteur que celui réservé aux Turcs ne manquent d'ailleurs pas, alors que quelques billets sont en vente sur certains sites comme Ricardo. «Ils seront sans doute un peu plus que les 700 du parcage visiteur, mais pas beaucoup plus.»

Des bus venus «de toute l'Allemagne»

Les alentours de la Tuilière pourraient eux être clairement à l'avantage des fans du club d'Istanbul durant la rencontre. En effet, comme le rapporte «24heures», des bus venus «de toute l'Allemagne» devraient arriver dans la capitale olympique ce jeudi. Et cela, même si leurs occupants ne disposent pas du précieux sésame leur ouvrant les portes de l'enceinte lausannoise.

Le stade devrait donc bien être bleu et blanc comme espéré par la direction. De quoi pousser Peter Zeidler et son équipe vers la victoire et la qualification pour la phase finale de la Conference League?