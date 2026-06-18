Fin juillet, le FC Sion va affronter les Albanais de l'AF Elbasani ou les Biélorusses du Bate Borisov lors du 2e tour qualification de la Conference League. Blick vous présente les deux équipes.

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L'AF Elbasani ou le Bate Borisov. Voici ce qui attend le FC Sion fin juillet, lors du deuxième tour de Conference League. Qualifiés grâce à leur quatrième place en Super League, les Valaisans regarderont attentivement l'affrontement entre les Albanais et les Biélorusses, les 9 et 16 juillet prochain. Le vainqueur recevra une semaine plus tard Sion, avant de se rendre à Tourbillon le 30 juillet.

Mais avant de le connaître, Blick vous présente les deux adversaires potentiels des Sédunois lors de ce deuxième tour. Et ce qui est sûr, c'est que dans l'un des deux cas, le déplacement n'aura rien d'une partie de plaisir.

L'AF Elbasani (Albanie)

Club fondé en 2021 à peine, l'AF Elbasani a rapidement gravi les échelons en Albanie. Champion de deuxième division trois ans plus tard, la formation basée à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Tirana a terminé cinquième pour sa première année dans l'élite. La saison passée, elle a fait mieux puisqu'elle vice-championne d'Albanie, à un seul point du KF Vllaznia, sacré pour la neuvième fois.

Jouant à l'Elbasan Arena, un stade de 12'800 places, l'AF Elbasani est coaché depuis décembre 2024 par le Serbe Ivan Gvozdenovic, ancien joueur de Bruges, Metz et l'Etoile Rouge. Il est né en 2021 sur les cendres du KF Elbasani, club de la ville entre 1929 et 2022, qui a notamment remporté deux fois le championnat (1984 et 2006).

Si l'adversaire venait à se profiler du côté de l'Albanie, le déplacement serait plus aisé pour le FC Sion (lire ci-dessous). Deux heures de vol depuis Genève et 45 minutes de bus depuis Tirana pour rallier Elbasan, quelque chose de presque anodin en Coupe d'Europe.

Le Bate Borisov (Biélorussie)

Clairement le nom le plus connu entre les deux. Et pour cause, le club biélorusse a participé à cinq reprises à la phase de groupes de la Champions League (2008-09, 2011-12, 2012-13, 2014-15 et 2015-16). Son plus bel exploit reste nul doute sa victoire en octobre 2012 face au Bayern Munich de Mario Mandzukic, Franck Ribéry, Toni Kroos, Philipp Lahm ou Manuel Neuer (3-1).

Depuis quelques années, le club de Borisov n'est plus le dominateur qu'il a pu être entre 2006 et 2018 (13 titres de rang en championnat biélorusse). Sevrés de titre de champion depuis leur dernier, les hommes de Vitaliy Rogozhkin ont remporté la Coupe la saison dernière – d'où leur qualification au premier tour de Conference League. Cette année et après onze matches de championnat, ils sont déjà relégués à la 14e place de barragiste (9 points en 11 rencontres).

Surtout, les Biélorusses ne pourront pas accueillir l'AF Elbasani chez eux, à Borisov. Ils devront voyager quelques 2000 kilomètres au sud-est, du côté de Soumgaït en Azerbaïdjan. Avec la guerre en Ukraine, l'UEFA interdit aux clubs russes et biélorusses d'accueillir les rencontres de Coupe d'Europe dans leur propre stade. Un voyage que le FC Sion pourrait également devoir faire une semaine plus tard.