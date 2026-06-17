Après le FC Thoune en Champions League et le FC Saint-Gall en Europa League, c'était au tour du FC Sion de connaître son adversaire pour le 2e tour qualificatif de la Conference League.
Le tirage au sort avait lieu à partir de 14h à Nyon et les Sédunois n'ont pas encore pu être tout à fait fixés pour leur première joute européenne de l'année, en espérant que ce ne soit pas la dernière. Les Valaisans ont hérité d'un club qui doit encore disputer son premier tour qualificatif. Sion doit donc attendre avant de savoir si c'est l'AF Elbasani (Albanie) ou le FC Bate Borisov (Biélorussie) qui se dressera sur son chemin.
Les rencontres entre le FC Sion et son futur adversaire auront lieu les jeudis 23 et 30 juillet prochains. Tourbillon accueillera le match retour.
Le FC Lugano face à un club kosovare
Autre équipe suisse qualifiée pour ces barrages de Conference League, Lugano hérite du FK Dukagjini, club du Kosovo. Ce dernier a terminé à la quatrième place du dernier championnat kosovar et s'offre une deuxième expérience européenne, après les barrages pour l'Europa League en 2023/24.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athènes
6
7
13
4
Sparta Prague
6
7
13
5
Rayo Vallecano
6
6
13
6
Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mayence
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace FC
6
5
10
11
Lech Poznan
6
4
10
12
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
6
0
10
15
ACF Fiorentina
6
3
9
16
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
Omonia Nicosie
6
1
8
19
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FC Shkëndija
6
-1
7
23
Hsk Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
Universitatea Craiova
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps
6
-8
7
27
FC Dynamo Kiev
6
0
6
28
Legia Varsovie
6
0
6
29
Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans
6
-7
3
34
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
6
-11
2
36
Rapid Vienne
6
-11
1