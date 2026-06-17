Le FC Sion n'est pas encore fixé pour son deuxième tour qualificatif de la Conference League. Les Valaisans affronteront le vainqueur du premier tour entre Elbasani (Albanie) et le Bate Borisov (Biélorussie).

Le FC Sion se frottera soit à un club albanais, soit à un club biélorusse

Le FC Sion se frottera soit à un club albanais, soit à un club biélorusse

Blick Sport

Après le FC Thoune en Champions League et le FC Saint-Gall en Europa League, c'était au tour du FC Sion de connaître son adversaire pour le 2e tour qualificatif de la Conference League.

Le tirage au sort avait lieu à partir de 14h à Nyon et les Sédunois n'ont pas encore pu être tout à fait fixés pour leur première joute européenne de l'année, en espérant que ce ne soit pas la dernière. Les Valaisans ont hérité d'un club qui doit encore disputer son premier tour qualificatif. Sion doit donc attendre avant de savoir si c'est l'AF Elbasani (Albanie) ou le FC Bate Borisov (Biélorussie) qui se dressera sur son chemin.

Les rencontres entre le FC Sion et son futur adversaire auront lieu les jeudis 23 et 30 juillet prochains. Tourbillon accueillera le match retour.

Le FC Lugano face à un club kosovare

Autre équipe suisse qualifiée pour ces barrages de Conference League, Lugano hérite du FK Dukagjini, club du Kosovo. Ce dernier a terminé à la quatrième place du dernier championnat kosovar et s'offre une deuxième expérience européenne, après les barrages pour l'Europa League en 2023/24.