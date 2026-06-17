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Deuxième tour qualificatif
Le FC Sion se frottera soit à un club albanais, soit à un club biélorusse

Le FC Sion n'est pas encore fixé pour son deuxième tour qualificatif de la Conference League. Les Valaisans affronteront le vainqueur du premier tour entre Elbasani (Albanie) et le Bate Borisov (Biélorussie).
Publié: il y a 52 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
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Didier Tholot et les siens affronteront soit un club albanais, soit un club biélorusse au deuxième tour.
Photo: Claudio de Capitani
Blick Sport

Après le FC Thoune en Champions League et le FC Saint-Gall en Europa League, c'était au tour du FC Sion de connaître son adversaire pour le 2e tour qualificatif de la Conference League.

Le tirage au sort avait lieu à partir de 14h à Nyon et les Sédunois n'ont pas encore pu être tout à fait fixés pour leur première joute européenne de l'année, en espérant que ce ne soit pas la dernière. Les Valaisans ont hérité d'un club qui doit encore disputer son premier tour qualificatif. Sion doit donc attendre avant de savoir si c'est l'AF Elbasani (Albanie) ou le FC Bate Borisov (Biélorussie) qui se dressera sur son chemin.

Les rencontres entre le FC Sion et son futur adversaire auront lieu les jeudis 23 et 30 juillet prochains. Tourbillon accueillera le match retour.

Le FC Lugano face à un club kosovare

Autre équipe suisse qualifiée pour ces barrages de Conference League, Lugano hérite du FK Dukagjini, club du Kosovo. Ce dernier a terminé à la quatrième place du dernier championnat kosovar et s'offre une deuxième expérience européenne, après les barrages pour l'Europa League en 2023/24.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
RC Strasbourg
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athènes
AEK Athènes
6
7
13
4
Sparta Prague
Sparta Prague
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mayence
FSV Mayence
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
6
5
10
11
Lech Poznan
Lech Poznan
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FC Shkëndija
FC Shkëndija
6
-1
7
23
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
6
-8
7
27
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
6
0
6
28
Legia Varsovie
Legia Varsovie
6
0
6
29
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
Rapid Vienne
Rapid Vienne
6
-11
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
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