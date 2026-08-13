Winsley Boteli: «Je dédie mon but à Mario Balotelli»

Un message, une réponse, puis une dédicace. Winsley Boteli avait écrit à Mario Balotelli pour son anniversaire mercredi avant de célébrer son superbe but face au FC Noah en hommage à son «idole».

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors que le FC Sion était mené face au FC Noah à Tourbillon ce jeudi (2-1), Winsley Boteli s'est mué une fois de plus en sauveur, envoyant un missile dans la lucarne du portier arménien. Un but du 1-1 splendide, qui n'était pas sans rappeler un goal tout aussi magnifique inscrit lors d'une demi-finale de l'Euro 2012 par... Mario Balotelli, l'un des plus gros cauchemars de l'histoire du FC Sion.

Et justement, l'attaquant du FC Sion lui a dédié son but, comme il l'explique lui-même en zone mixte après la rencontre. «C'était pour lui, j'ai fait sa célébration. C'était son anniversaire hier (ndlr: ce mercredi)», sourit le Genevois, qui confie, preuve à l'appui, avoir écrit à l'Italien pour l'occasion. «Il m'a répondu, il m'a dit merci. C'est quelque chose de fort.»

Un air de Kylian Mbappé

Il faut dire que l'ancien attaquant de l'Inter Milan, de Manchester City et donc du FC Sion fait partie des modèles de Winsley Boteli, qui l'a appelé «idole» dans son message de voeux. Kylian Mbappé fait, lui aussi, également partie de ses modèles. Difficile de ne pas s'en apercevoir à sa façon de s'exprimer, et notamment à certaines expressions qu'il reprend du joueur du Real Madrid. Notamment lorsqu'il évoque son but.

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«À chaque fois que je tire, c'est toujours un danger. Mais quand je la prends bien, il va pas la chercher», sourit le Genevois, auteur là de son sixième but de la saison, sans doute le plus beau, inscrit devant un Gradin Nord en fusion. «C'est quelque chose de spécial, parce qu'il y a une énergie que je n'avais pas connue auparavant. Quand je joue dans ce stade, c'est quelque chose d'incroyable. J'aime l'ambiance qu'ils donnent. Ils ne nous lâchent pas. Même si on perd, ils savent qu'on peut retourner la situation, comme on l'a déjà fait. Et c'est quelque chose de très important et d'incroyable.»

Deux attaquants décisifs

Si le numéro treize a pu armer son incroyable frappe, c'est en grande partie grâce à Rilind Nivokazi, lequel a subtilement décalé son coéquipier. Un travail que Winsley Boteli n'a pas manqué de relever. «Il a réalisé un match très important dans ses duels gagnés. Je ne me fais même pas de souci pour lui. Un attaquant, ça marque, ça va toujours marquer. Il y a des hauts et des bas, c'est quelque chose de normal. Mieux vaut ne pas s'arrêter sur ça», commente-t-il, prenant la défense du numéro 33, lequel vit un début de saison compliqué.

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«Il vaut mieux s'arrêter sur les choses positives qu'il a faites aujourd'hui. Il m'aide et je vais toujours prendre la défense d'un joueur de mon équipe. Ce qu'il a fait, peut-être qu'il n'a pas été décisif, il n'a pas marqué, mais il a été décisif autrement. Ça a bien aidé l'équipe, du coup c'est très important.»

Didier Tholot s'est, lui, montré ravi pour ses deux attaquants. «Winsley travaille énormément, plus qu'avant. Il fait les efforts défensifs. Il est capable de revenir et de garder les ballons dos au jeu. Il n'est plus le stéréotype de l'attaquant qui ne fait que marquer», fait remarquer le coach sédunois. «Concernant Rilind, je suis content car il traverse une passe difficile, mais il fait deux passes décisives.»