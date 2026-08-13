Mené au score par le FC Noah à Tourbillon, le FC Sion a renversé son adversaire arménien grâce à deux frappes de loin de l'inévitable Winsley Boteli et de Baltazar. Victoire 2-1 ce jeudi au match retour en Conference League. Place désormais à l'Ajax!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Et maintenant, place à l'Ajax! Il était interdit de parler du géant néerlandais à Didier Tholot avant d'éliminer le FC Noah, ce qui est désormais chose faite dans un stade de Tourbillon bouillant ce jeudi soir. Mais cette affiche européenne a bien failli mal tourner pour les Valaisans!

Ceux-ci étaient en effet menés 0-1 à la pause par le FC Noah dans ce troisième tour retour de Conference League, mais ils ont réussi une deuxième période de feu pour renverser les Arméniens et s'imposer 2-1 grâce à deux coups de canon signés Winsley Boteli et Baltazar Costa.

Cette courte victoire, au final méritée, couplée au 2-2 de l'aller à Erevan, ouvre donc aux Valaisans les portes du barrage et, de facto, de la réception de l'Ajax dès jeudi prochain. Les préposés à la billetterie risquent de transpirer un peu dans les prochains jours et il y aura très certainement bien plus de monde que les 8150 spectatrices et spectateurs recensés ce jeudi face à Noah.

Mais, si la récompense est belle, que ce fut compliqué en première période ce jeudi face au FC Noah! Sion a concédé l'ouverture du score sur un penalty inscrit par Helder Ferreira à la suite d'une faute d'Ali Kabacalman, bien trop statique face à Gustavo Sangaré (25e, 0-1). Bien peu inspirés en première période malgré les encouragements de leurs supporters, les Valaisans ont même peiné à s'approcher du but arménien et la première période, pour tout dire, a été bien fade.

La sacoche de Winsley Boteli, la patate de «Batata»

Tout a changé après la pause, sans que Didier Tholot ne change son onze de départ. Les Valaisans, qui attaquaient dès lors face à leur Gradin Nord, sont apparus transcendés et il a fallu deux miracles du gardien portugais Daniel Figueira, dont l'un époustouflant face à Ilyas Chouaref (52e), pour que Noah reste devant. Les Arméniens ont cependant cédé une première fois à la 54e sur une frappe merveilleuse de Winsley Boteli, l'homme qui marque à tous les matches! L'avant-centre a récupéré un petit ballon bien donné par Rilind Nivokazi et a envoyé une sacoche monumentale sous la barre de Daniel Figueira. Quel joli but (54e, 1-1)! Quatre matches de Conference League et quatre buts pour lui désormais.

Le FC Sion a pris l'avantage grâce à une passe décisive de l'altruiste Rilind Nivokazi, encore lui, pour Baltazar Costa. La patate de «Batata», qui avait déjà marqué de loin face au BATE Borisov, a fini au bon endroit, dans le petit filet du FC Noah, et le FC Sion était qualifié! Il ne restait plus qu'à tenir le score, ce qui a été fait sans mal face à une équipe de Noah qui n'avait plus rien de bien dangereux à proposer.

Chiètres, puis l'Ajax à Tourbillon!

Avant de penser à l'Ajax, le FC Sion a un match de Coupe de Suisse à bien négocier ce dimanche sur le terrain du FC Chiètres. Ensuite, ce sera focus total sur cette double confrontation face à un véritable géant du football européen, d'autant que le match de Super League prévu au milieu va être officiellement reporté dans les heures à venir. Sion s'apprête à vivre deux semaines folles!