Morgan Poaty croit au rebond
«Dans le vestiaire, les têtes sont basses, mais on va vite les relever»

Malgré la défaite 2-0 à Poznan face au KKS Lech, Morgan Poaty et le Lausanne-Sport peuvent retenir quelques points positifs. Le latéral gauche insiste aussi sur l’importance de tourner la page rapidement avant le choc de dimanche contre le FC Thoune.
Publié: 11:29 heures
|
Dernière mise à jour: 11:32 heures
Taofeek Ismaheel vient de tromper Karlo Letica contre le cours du jeu.
Photo: Getty Images
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Les deux entraîneurs Peter Zeidler et Niels Frederiksen étaient tous deux d'accord après la victoire (2-0) du KKS Lech Poznan face au Lausanne-Sport ce jeudi: les Polonais ont été très bien payés.

Titulaire sur le flanc gauche de la défense, Morgan Poaty a livré sa vision de la défaite lausannoise, en prenant en compte un élément important: le LS n'a pas marqué pour la deuxième fois en deux matches depuis la trêve internationale. Le début d'une série qui doit se stopper dimanche avec la réception du FC Thoune.

Morgan, commençons par la bonne nouvelle: on a vu un bon Lausanne-Sport ce soir à Poznan.
Oui. On a montré un bon contenu, je pense. Mais on doit sortir de là au minimum avec un point... C'est mon sentiment premier au sortir de ce match. On peut égaliser à 1-1 et directement derrière on encaisse le 2-0. Le résultat est dur, je trouve. Mais on montré de belles choses face à une grosse équipe, sans aucun doute la meilleure qu'on ait affronté jusque-là. Il y a donc beaucoup de frustration et de déception. Dans le vestiaire, les têtes sont basses. Mais on va vite les relever. 

Le sentiment est donc ambivalent...
Je suis fier de mes coéquipiers, de ce qu'on a montré ici, dans un grand stade, contre une belle équipe. Mais oui, c'est malheureux parce qu'on aurait pu faire mieux en termes de points.

Morgan Poaty et le LS vont devoir rebondir dimanche face à Thoune, leader de Super League.
Photo: keystone-sda.ch

Ce n'est pas le même match qu'à Saint-Gall, mais au final, c'est tout de même une défaite sans avoir marqué de but. Il faut commencer à s'inquiéter un peu pour ce LS qui marquait à chaque fois un, deux ou même cinq buts par match?
Non. C'est une phase qu'il faut affronter en face et qui va tourner. C'est une question de chance aussi parfois. Il y a un mois de ça, contre Young Boys ou Bâle, peut-être que l'action de Bryan Okoh à la fin elle entre. Ou que Theo Bair marque sur mon centre. Mais pour faire tourner ça, il n'y a que le travail. Continuer.

Ce n'est que de la chance et de la réussite, vraiment? On ne peut pas l'expliquer autrement?
Bien sûr que la justesse dans le dernier geste, c'est aussi de la concentration et la capacité à dépasser la fatigue. Par exemple, sur le centre que je mets à Theo, je pense que je peux encore mieux la mettre, pour qu'elle revienne vraiment sur lui. C'est vraiment le dernier détail, le dernier geste. Il y a plein de petites actions comme ça aujourd'hui. Beyatt Lekoueiry, Alban Ajdini pareil, il enchaîne bien et se fait tacler au dernier moment. C'est dommage, ça tient à rien aujourd'hui.

Ce sera facile d'évacuer cette frustration dès demain matin au moment d'entrer dans l'avion?
C'est plus facile en sachant qu'il y a un match dimanche. Sinon, on serait dans la déception et la frustration pendant plus longtemps. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas raté notre match, on ne doit pas tout jeter. On a vraiment fait de belles choses ce soir et il y a un match super important dimanche contre Thoune. On va vite passer à autre chose. On va se lever vendredi matin à Poznan, monter dans l'avion et ce sera parti. 

C'est l'avantage de jouer tous les trois jours...
C'est la première fois que ça m'arrive, c'est une opportunité folle pour tout le monde, surtout pour ce groupe très jeune. Ce soir, on fait une belle prestation, on perd, mais on a l'occasion de passer à autre chose dès dimanche. On a besoin d'un bon résultat, parce qu'on n'est pas loin du bas... mais on n'est pas loin du haut non plus. On doit recommencer à prendre des points en championnat.

Et après Thoune, pas le temps de souffler, c'est Yverdon mercredi en Coupe de Suisse!
On va aborder tous les matches de la même manière, comme on l'a fait ce soir en Pologne. Et je ne vois pas comment ça ne le ferait pas.

