Tourbillon est prêt à vibrer, les stars sont là

Plus de 500 supporters de l’Ajax ont animé le centre-ville de Sion ce jeudi après-midi, dans une ambiance bon enfant avant de rejoindre Tourbillon. Sur le terrain, le FC Sion, comme les Ajacides, alignent leurs forces vives.

Bastien Feller Journaliste Blick

Malgré la pluie tombée en quantité en fin de journée, l'après-midi a été belle dans le centre-ville de Sion, où supporters sédunois et de l'Ajax Amsterdam (plus de 500 supporters, dont Ruud, George, Mark et Robin) se sont côtoyés dans une ambiance bon enfant. Des litres de bière ont été descendus, des chants ont été lancés. Le tout pour le plus grand bonheur des restaurateurs de la place du Midi comme des ruelles alentour. Mais aussi de la police, présente en nombre à titre préventif et qui n'a, à la connaissance de Blick, pas eu à intervenir.

Tout ce petit monde s'est ensuite rendu, au compte-gouttes, en direction de Tourbillon, où Didier Tholot et ses joueurs ont reçu un accueil timide de la part de leurs supporters. Mais nul doute qu'ils donneront de la voix dès l'échauffement et encore plus durant la rencontre. À noter d'ailleurs qu'un tifo a été préparé de chaque côté, de quoi promettre aux 9000 spectateurs qui assisteront à la rencontre un joli spectacle à l'entrée des joueurs.

Du classique côté sédunois

Concernant l'aspect sportif, Didier Tholot a opté pour une formation classique, avec notamment Winsley Boteli et Rilind Nivokazi devant. Suspendu lors du match retour face à Noah, Nias Hefti retrouve son couloir gauche. En face, l'Ajax s'avance avec ses stars. Marc-André ter Stegen, arrivé cet été du FC Barcelone, est dans les buts. Julian Brandt, ex-joueur du Borussia Dortmund et international allemand, occupe quant à lui le flanc gauche, alors que Steven Berghuis se trouve à droite et Davy Klaassen au milieu.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Boteli, Surdez; Nivokazi

Ajax Amsterdam: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Klaassen, Regeer, Brandt; Berghuis, Leonardo, Gloukh