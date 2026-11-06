Les supporters des Hearts ont momentanément provoqué une pénurie de bière à Thoune. Mais la situation est restée sous contrôle et les Ecossais ont finalement pu boire à leur soif.

Benjamin Gwerder

Pendant le match entre Thoune et Heart of Midlothian, jeudi soir, une rumeur a rapidement circulé dans la Stockhorn Arena: Les Écossais, réputés pour bien tenir l'alcool, auraient bien vite vidé toutes les réserves de bière.

Après la partie, il s'est finalement avéré que la situation n'était pas si critique. Le FC Thoune a fait savoir qu'avant le match, presque tous les stocks avaient effectivement été épuisés aux abords du stade, mais qu'il y avait suffisamment de bière dans l'enceinte, pendant le match. Et avant la fin de la rencontre, les stands situés à l'extérieur avaient été réapprovisionnés.

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Une bonne nouvelle pour les quelque 2000 supporters de Hearts qui ont fait le déplacement. Et qui ont sans doute dû boire un peu pour oublier la prestation de leur équipe, battue 3-1 par le champion suisse en titre.