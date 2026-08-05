Le FC Sion est bien arrivé à Erevan où il défiera le FC Noah jeudi. Mais les Valaisans ont surtout été surpris par la force du vent qui les a accueillis pour l'entraînement de veille de match. «On se croirait à Riddes», a plaisanté Didier Tholot.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Impossible de prendre Didier Tholot en défaut sur le FC Noah. Contrairement à certains de ses prédécesseurs sur le banc sédunois, le technicien a fait ses devoirs et s'est très largement intéressé à son adversaire du jour au troisième tour qualificatif de la Conference League. Un membre du staff du FC Sion a ainsi été envoyé assister aux deux matches du tour précédent entre le Zimbru Chisinau et le FC Noah, aussi bien en Moldavie qu'en Arménie. Pas question de prendre de haut qui que ce soit!

Lorenzo Villa est dans le groupe

«Noah, c'est une équipe habituée à l'Europe, qui vient de jouer deux fois les poules de Conference League, en éliminant notamment l'AEK. C'est une équipe qui joue au ballon, qui part de derrière et qui met du mouvement dans les intervalles», analyse Didier Tholot, qui pourra compter sur le défenseur central italien Lorenzo Villa, qui est du voyage, contrairement à Benjamin Kololli, toujours blessé.

Si le staff a donné le maximum d'informations aux joueurs du FC Sion, un invité indésirable, et insoupçonné, est venu troubler l'entraînement de veille de match à l'Abovyan Stadium, mercredi vers 19h: un vent à faire s'envoler les poubelles et à désosser encore plus les vaillantes Lada posées sur le parking adjacent au stade. Les poteaux de corner ont volé et les ballons ne tenaient pas en place, ce qui n'a pas été sans poser quelques problèmes.

«On se croirait à Riddes»

«Il y a tellement de vent qu'on se croirait à Riddes», en a rigolé Didier Tholot, pas plus préoccupé que ça. Le souci est en effet passager (le vent, ça va, ça vient...) et il n'y avait pas de quoi entamer la bonne humeur dans le camp sédunois, née de la belle victoire face à Lucerne dimanche à Tourbillon.

«On a essayé de bien récupérer, même si le voyage a été assez long», a expliqué Didier Tholot, qui apprécie ces déplacements européens et l'euphorie qu'ils suscitent. Alors, vent ou pas, voyage en avion de cinq heures depuis Genève (avec une escale-carburant à Varna, à l'est de la Bulgarie) ou pas, trajet en bus de plus d'une heure dans les bouchons depuis l'aéroport jusqu'au stade ou pas... «Aucune excuse! On est heureux d'être là et on veut se qualifier!» Le message est passé.

Si Didier Tholot se méfie de ce FC Noah aux infrastructures spectaculaires, il a aussi et surtout confiance en son équipe. «Notre objectif sera d'avoir le ballon le plus possible, de mettre de la vitesse et de la rapidité», confie le technicien, qui a déjà ciblé ce que serait un bon résultat avant le retour à Tourbillon.

Ne pas prendre de but serait une bonne idée

«Noah est une équipe capable de marquer des buts, mais qui en prend aussi pas mal. L'idéal serait de ne pas prendre de but demain. On aurait déjà fait un grand pas.» D'autant que si Noah est redoutable à la maison en Europe, il l'est beaucoup moins à l'extérieur, chiffres à l'appui. Depuis sa création, le club arménien n'a gagné loin d'Erevan que face à Shkendija et l'Olimpia Ljubljana. Alors qu'à la maison, il a fait tomber plusieurs grands noms, dont l'AZ Alkmaar et le Legia Varsovie.

Un petit stade à guichets fermés jeudi

A noter que cette rencontre se déroulera à guichets fermés dans le petit Abovyan Stadium (3100 places), où 150 à 200 fans du FC Sion sont attendus ce jeudi.

Faire tourner oui, mais pas dès le début

Didier Tholot a donné un indice sur sa composition d'équipe, sans tout dévoiler bien sûr, indiquant que la rotation aurait lieu, à ses yeux, en cours de match et pas au début. «J'ai un groupe de 22 joueurs compétitifs, prêts à tout donner. Il y a ceux qui débutent et ceux qui finissent. La rotation est importante, mais elle peut survenir en cours de match, comme cela a été le cas avec succès contre Lucerne dimanche.» Sous-entendu: la composition de départ pourrait être proche de celle qui vient de battre successivement le BATE Borisov et le FCL.

Coup d'envoi à 18h, heure suisse, ce jeudi à l'Abovyan Stadium avec l'idée de prendre une option pour les play-off où le vainqueur de cette double confrontation défiera Shelbourne ou l'Ajax. Ni le FC Noah ni le FC Sion n'y sont pour l'instant. Mais tous deux le désirent ardemment.