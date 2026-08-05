Le FC Noah est la nouvelle force du football arménien, mais ne se contente pas de dépenser pour sa première équipe. Le club vient d'inaugurer un tout nouveau centre d'entraînement très impressionnant, avec une large place pour l'académie. Visite dans ses coulisses.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il faut rouler environ vingt minutes, voire trente à quarante selon la circulation, pour rejoindre le centre d'entraînement du FC Noah depuis le coeur de la capitale, Erevan. Mais c'est peu dire que le voyage vaut le détour, car le club arménien vient d'inaugurer un complexe avec lequel aucun club suisse ne peut rivaliser de près ou de loin. Ouvert le 19 mai dernier, le centre d'entraînement du FC Noah s'étend sur quatre étages et compte six terrains parfaitement entretenus.

Un vestiaire spectaculaire pour la première équipe

A l'intérieur du bâtiment: les bureaux du club, bien sûr, mais aussi un vestiaire pour la première équipe digne des plus grandes formations européennes, des salles de réunion, des salles de jeu, deux fitness, mais aussi vingt et une chambres pour les joueurs, ainsi qu'un... cinéma en plein air sur le toit!

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«Franchement, nous-mêmes les joueurs qui avont connu d'autres clubs, nous avons été surpris en découvrant ces infrastructures», avoue Gor Manvelyan, qui jouait au FC Nantes avant de signer à Noah. «Nous avons la chance d'évoluer dans un club ambitieux, qui a un vrai projet. Ce qui est mis en place est de très haut niveau», explique-t-il.

Si le FC Noah n'a pas été champion d'Arménie la saison dernière, devancé par l'Ararat-Armenia, il n'en a pas moins offert de belles émotions à ses supporters en disputant la phase de groupe de la Conference League pour la deuxième fois consécutive. Et cette fois, même, en se classant parmi les 24 premiers. L'adversaire en play-off, l'AZ Alkmaar, était trop fort, mais le club progresse d'année en année, battant notamment le club hollandais à domicile, mais aussi Rijeka, l'Olimpia Ljubljania et le Legia Varsovie.

«Nous sommes très ambitieux, mais nous ne voulons pas juste être de passage», assure l'entraîneur Sandro Perkovic, lequel ne veut pas se mettre trop de pression avant de jouer contre Sion.

«Nous avons un président qui comprend la vie et le football et qui sait que le succès ne peut pas être immédiat. Oui, nous avons une bonne équipe, mais nous construisons ce club pas à pas et ce centre d'entraînement extraordinaire est une étape de plus. L'avenir du FC Noah est brillant», explique le Croate.

Si le FC Noah offre des salaires confortables à ses joueurs, il n'en oublie donc visiblement pas de construire l'équipe de demain, ce qui pourrait profiter à l'ensemble du football arménien.

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Sandro Perkovic, qui a longtemps travaillé au Dinamo Zagreb, l'une des meilleures académies du monde, sait que le chemin est encore long pour atteindre ce niveau. Le slogan de l'académie du FC Noah est clair: «Journey of Excellence». Un voyage vers l'excellence. «C'est juste. Mais le chemin est long.»

Pourquoi ne pas réussir en Arménie ce qui a été réussi en Croatie? «Je suis entraîneur de la première équipe, pas responsable de l'académie. Mais puisque vous me demandez mon avis, je peux vous dire une chose très importante: ici, les enfants adorent le football. Vraiment. Vous les voyez jouer dans la rue, la passion les anime. En Croatie, mon pays, vous ne le voyez plus. Ici, que ce soit à sept ans, dix ans, dix-sept ans, ils jouent, jouent et jouent. Ils adorent ça. Et ils ont du talent. Je suis optimiste pour le futur, car le niveau des infrastructures augmente, tout comme les résultats des clubs sur la scène européenne.»

Le FC Ararat-Armenia, qui vient de battre Celje en match aller du troisième tour qualificatif de Champions League, est déjà assuré de jouer une phase de groupe européenne cette année. Noah vient d'en jouer deux et en vise une troisième. Oui, il se passe quelque chose dans le football arménien en ce moment.

Un nouveau stade de 15'000 places en approche

Le FC Noah s'apprête d'ailleurs à construire un nouveau stade de 15'000 places, tout neuf, juste à côté de son centre d'entraînement, lui qui, pour l'heure, doit jouer soit au stade de la république (le stade national) pour les grands matches, soit au stade Abovyan pour le championnat et les tours préliminaires de Coupe d'Europe. C'est là, d'ailleurs, à Abovyan que le FC Sion est attendu ce jeudi. Le nouveau stade, lui, devrait être prêt pour 2030 et, même s'il est situé en dehors d'Erevan, le club est optimiste quant à ses chances de le remplir régulièrement au vu de ses très bons résultats