Du Gradin Nord à l'Europe, le rêve de Théo Berdayes

Buteur face au BATE Borisov jeudi, Théo Berdayes a retrouvé de la confiance. Le Valaisan rêve désormais de vivre une phase de ligue européenne avec le club dont il supportait les couleurs depuis le Gradin Nord.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Comment j'ai marqué? Avec l'épaule, je crois», rigole Théo Berdayes face à la presse jeudi soir, après avoir inscrit le quatrième but du large succès du FC Sion face au BATE Borisov (4-0). Une réussite qui fait forcément du bien au Valaisan, lequel restait sur un match compliqué face à Young Boys dimanche, qui l'a notamment vu manquer deux belles opportunités. «Ça me fait du bien, c'est sûr. Ça permet de me remettre directement dedans. Même si je n'ai pas trop cogité après ces deux occasions ratées. Je savais justement qu'on rejouait trois jours après.»

Face aux Biélorusses, l'ailier a pu pousser au fond un coup franc de Donat Rrudhani, quelques secondes après son entrée en jeu (68e). «Ça fait du bien de marquer sur mon premier ballon touché, même si, comme je l'ai dit, je ne sais pas trop comment il est allé au fond», sourit-il, conscient que sa marge de progression se trouve là: à la finition.

Un axe de progression clair

La saison dernière, le joueur formé au FC Sion n'a, par exemple, inscrit que deux buts en Super League malgré un chiffre d'expected goals, soit de buts attendus, de 4,02. Théo Berdayes préfère toutefois voir le positif et ne pas dramatiser la situation. «Je me rassure parce que je me procure des occasions. Je sais que, vu les efforts que je fournis, c'est mon principal point d'amélioration. Si je n'avais pas d'occasions, je m'inquiéterais un peu. Mais j'en ai. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les concrétiser. Après, ce sera bon», espère celui qui vient de prolonger son bail avec le club sédunois jusqu'en 2030.

Pour fêter cette prolongation, il espère désormais disputer officiellement la Conference League avec son club formateur en franchissant les tours qualificatifs. Pour cela, le FC Sion devra passer l'obstacle du FC Noah, avant un ultime défi face à un adversaire qui pourrait être aussi bien prenable que très compliqué à jouer et dont l'identité sera connue lundi. «J'espère pouvoir vivre une phase de ligue avec ce public et aller le plus loin possible», souffle celui qui se souvient bien de la dernière aventure européenne du club.

Du Gradin Nord au terrain

C'était lors de la saison 2015-2016, en Europa League. Bordeaux, Liverpool, le Rubin Kazan et Braga s'étaient rendus à Tourbillon. «J'étais déjà là lors de la dernière campagne. J'étais en moins de 14 ou moins de 15 ans et le club nous donnait des billets. J'ai fait tous les matches dans le Gradin Nord.»

Jeudi face au BATE Borisov, c'est devant ce fameux secteur du stade de Tourbillon et ses supporters les plus fervents que Théo Berdayes est allé fêter sa réussite. Un moment que le Valaisan espère revivre rapidement.