Sion balaie le BATE Borisov et met le cap sur l'Arménie

Mission accomplie pour le FC Sion. Vainqueurs du BATE Borisov à Tourbillon (4-0), les Sédunois poursuivent leur aventure européenne et prendront la direction de l'Arménie pour y affronter le FC Noah.

Bastien Feller Journaliste Blick

Frustrés par le huis clos imposé lors du match aller en Azerbaïdjan, les supporters du FC Sion peuvent se réjouir: ils pourront découvrir l'Arménie la semaine prochaine. Le FC Noah s'est en effet défait plus tôt ce jeudi des Moldaves du Zimbru Chișinău (3-2 sur les deux matches) et s'érige comme la prochaine étape à franchir pour les Sédunois, qui se sont donc défaits du BATE Borisov. Les Biélorusses les avaient pourtant tenus en échec (1-1) en Azerbaïdjan il y a sept jours, lors d'un match aller largement dominé par Didier Tholot et ses joueurs.

À Tourbillon (6500 spectateurs), le FC Sion, qui débutait avec le même onze que lors de la première rencontre, mettait un premier pied dans l'avion en direction d'Erevan dès la cinquième minute de jeu, lorsque Winsley Boteli reprenait victorieusement un bon centre de Franck Surdez. Déjà buteur lors du match aller puis à Berne dimanche (défaite 4-2), le Genevois démontrait une fois de plus pourquoi la direction sédunoise a décidé de sortir le chéquier pour lui cet été.

Les Valaisans prennent rapidement les devants

Le FC Sion, longtemps inoffensif après l'ouverture du score, doublait la mise quelques minutes avant la pause sur une action similaire à celle du premier but. Cette fois côté droit, Numa Lavanchy lançait Ilyas Chouaref dans la profondeur. L'international maltais centrait en retrait pour Rilind Nivokazi, qui trompait habilement Danila Sokol (38e). Les Valaisans prenaient ainsi un avantage qui reflétait bien la différence de niveau entre les deux équipes.

Durant le temps additionnel de la première période, ils manquaient toutefois de définitivement se mettre à l'abri. Rilind Nivokazi gâchait une offrande de Numa Lavanchy (45e+1), avant que Franck Surdez, trouvé au deuxième poteau par Ilyas Chouaref, ne bute sur le portier biélorusse (45e+4). Pas de quoi cependant douter de la future qualification du FC Sion, tant l'attaque du BATE Borisov se montrait discrète, avec seulement deux tirs largement au-dessus en première période (5 au total, aucun cadré). Et surtout en manque d'atouts pour faire mal au FC Sion.

Direction l'Arménie!

Au retour des vestiaires, le BATE Borisov tentait de réagir en effectuant deux changements. Mais rien n'y faisait et Sion reprenait sa marche en avant. Il manquait ainsi une pointe de pied à Winsley Boteli pour envoyer un centre tendu d'Ali Kabacalman au fond des filets (53e). Le troisième but tombait finalement cinq minutes plus tard, du pied de Baltazar Costa, qui envoyait une frappe des 25 mètres en pleine lucarne.

Le milieu de terrain brésilien obtenait ensuite un penalty, finalement manqué par un Ali Kabacalman décidément peu à l'aise dans cet exercice ces derniers mois (62e). Didier Tholot pouvait alors profiter de son avantage au score pour faire tourner: Winsley Boteli, Ali Kabacalman, Franck Surdez et Ilyas Chouaref cédaient leur place à Fodé Sylla, Donat Rrudhani, Josias Lukembila et Théo Berdayes. Ce dernier inscrivait le quatrième but quelques secondes plus tard (68e).

Il reste donc deux tours à franchir aux Valaisans pour ouvrir les portes de la phase de ligue de la Conference League. Après la réception de Lucerne dimanche à Tourbillon (16h30), Didier Tholot et ses joueurs s'envoleront pour l'Arménie afin d'y défier le FC Noah lors de la manche aller du troisième tour. Ils connaîtront auparavant, lundi, l'identité de leur potentiel adversaire en barrages. Un calendrier chargé, mais dont personne ne se plaindra à Tourbillon après une année de travail pour retrouver l'Europe.