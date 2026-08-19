L’Ajax a repoussé sa découverte de Tourbillon

Pas de repérage à Tourbillon pour l’Ajax avant d’y défier le FC Sion. Les Néerlandais ont choisi de repousser leur découverte du stade valaisan au soir du match.

Bastien Feller Journaliste Blick

L'Ajax Amsterdam est arrivée en Suisse en début de soirée, et plus précisément à Genève. Non sans avoir fait un voyage tranquille. «Hier, nous avons été informés que l’itinéraire avait quelque peu changé. Et aujourd’hui, nous avons également eu un peu de retard», explique l'entraîneur Michel Sanchez, contacté par WhatsApp, via le chef de presse du club néerlandais.

Le retard du club a en effet rendu impossible la tenue d'une conférence de presse d'avant-match en bonne et due forme, comme cela se fait habituellement. Les joueurs du coach espagnol n'ont, de plus, pas pu découvrir le stade de Tourbillon. Pas de quoi toutefois les perturber puisque cela est devenu une habitude pour eux d'effectuer leur entraînement de veille de match au centre du club, De Toekomst. Cela a en effet été le cas lors des tours précédents, avant le déplacement à Vojvodina (victoire 1-4) et celui vers Shelbourne (2-2).

«Sion est une équipe solide»

«Notre séance d’entraînement de ce matin à Amsterdam s’est bien passée et, hormis ce retard, le voyage s’est bien déroulé. Cela n’aura donc pas d’incidence sur notre préparation», assure Michel Sanchez, qui se dit prêt à faire la différence dans cette double confrontation dès le match aller prévu ce jeudi. «Nous sommes prêts à nous mettre dans une bonne position face au FC Sion, mais nous savons que ce sera un match difficile. Nous ferons tout notre possible pour offrir une soirée mémorable à nos supporters.»

Ils seront un peu plus de 500 à garnir le secteur visiteurs de Tourbillon. Un stade dans lequel le FC Sion ne s'est plus incliné depuis maintenant 18 rencontres. «Nous savons que le FC Sion est une équipe solide, reconnaît l'entraîneur de l'Ajax. Elle joue avec beaucoup d’intensité, énormément d’énergie et impose une forte présence physique dans les duels. À domicile, ses résultats sont excellents. Mais peu importe l’adversaire que nous affrontons et l’endroit où nous jouons, j’exige une concentration totale. Pour obtenir un bon résultat en Suisse, nous ne pouvons pas nous permettre de nous déconcentrer une seule seconde.»

Départ important côté Ajax, bonne nouvelle pour Sion

Ce d'autant plus que les Amstellodamois ont perdu en début de semaine leur meilleur joueur, Mika Godts, parti pour plus de 50 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Un départ qui aura forcément un impact positif pour Sion et négatif pour l'Ajax à l'aube de ce dernier tour de qualification. «Je préfère toujours parler des joueurs que j’ai à ma disposition plutôt que de ceux que je n’ai pas. Mais nous savons tous que Mika manque beaucoup à l’Ajax. Tant qu’aucune nouvelle recrue ne sera arrivée pour le remplacer, c’est à nous de trouver d’autres solutions. Tous nos joueurs sont pleinement conscients de l’importance du match de demain (ndlr: jeudi).»