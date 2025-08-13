DE
FR

Le calme avant la tempête?
Le Lausanne-Sport accueilli chaleureusement à son arrivée à Astana

Le Lausanne-Sport est arrivé au Kazakhstan pour le match retour contre le FC Astana en Conference League. Malgré un accueil chaleureux, l'équipe suisse se prépare à une lutte intense, avec une possible qualification pour affronter Beşiktaş en jeu.
Publié: il y a 43 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Partager
Écouter
1/4
Beyate Lekweri a reçu un dessin de la part d'un fan kazakh, qui lui a demandé s'il pouvait avoir son t-shirt.
Photo: Lausanne-Sport

Après son succès 3-1 au match aller face au FC Astana, Lausanne-Sport est arrivé hier soir au Kazakhstan pour disputer le match retour du troisième tour de qualification de la Conference League. Le voyage en charter a duré près de sept heures, et à leur descente d’avion, les Vaudois ont eu droit à un accueil particulièrement chaleureux: sourires, amabilité, et même des portraits offerts par leurs hôtes kazakhs.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Un geste amical… qui ne devrait pas se prolonger sur la pelouse de l’Astana Arena demain à 16h. Car si Lausanne-Sport menait 3-0 avant les arrêts de jeu au match aller, les Kazakhs ont réduit l’écart dans les dernières minutes, rendant cette manche retour plus incertaine. L’équipe d’Astana aura à cœur de renverser la situation devant son public, et la lutte s’annonce intense.

Vers un affrontement prestigieux contre Beşiktaş?

Pas question toutefois pour Lausanne-Sport de se contenter de défendre. L’entraîneur du LS, Peter Zeidler, l'a assuré: ses joueurs ne sont pas venus pour défendre leur avantage, mais pour imposer leur jeu et aller de l’avant. Une qualification offrirait au club vaudois un affrontement prestigieux contre Beşiktaş au prochain tour, lors des barrages de la Conference League.

A lire aussi
Le LS revendique le Léman avec son deuxième maillot
«Des rives à 70% vaudoises»
Le LS revendique le Léman avec son deuxième maillot
Les dessous du voyage du Lausanne-Sport au Kazakhstan
Conference League
Le retour dans la nuit
Les dessous du voyage du Lausanne-Sport au Kazakhstan

Avant de fouler la pelouse demain, les Lausannois s’exprimeront en conférence de presse – l'occasion pour Blick de recueillir les ressentis des joueurs et du staff – puis effectueront leur dernier entraînement sur place.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
█ █ █ █
0
0
0
2
█ █ █ █
0
0
0
3
█ █ █ █
0
0
0
4
█ █ █ █
0
0
0
5
█ █ █ █
0
0
0
6
█ █ █ █
0
0
0
7
█ █ █ █
0
0
0
8
█ █ █ █
0
0
0
9
█ █ █ █
0
0
0
10
█ █ █ █
0
0
0
11
█ █ █ █
0
0
0
12
█ █ █ █
0
0
0
13
█ █ █ █
0
0
0
14
█ █ █ █
0
0
0
15
█ █ █ █
0
0
0
16
█ █ █ █
0
0
0
17
█ █ █ █
0
0
0
18
█ █ █ █
0
0
0
19
█ █ █ █
0
0
0
20
█ █ █ █
0
0
0
21
█ █ █ █
0
0
0
22
█ █ █ █
0
0
0
23
█ █ █ █
0
0
0
24
█ █ █ █
0
0
0
25
█ █ █ █
0
0
0
26
█ █ █ █
0
0
0
27
█ █ █ █
0
0
0
28
█ █ █ █
0
0
0
29
█ █ █ █
0
0
0
30
█ █ █ █
0
0
0
31
█ █ █ █
0
0
0
32
█ █ █ █
0
0
0
33
█ █ █ █
0
0
0
34
█ █ █ █
0
0
0
35
█ █ █ █
0
0
0
36
█ █ █ █
0
0
0
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Mentionné dans cet article
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      FC Lausanne-Sport
      FC Lausanne-Sport