Le Lausanne-Sport est arrivé au Kazakhstan pour le match retour contre le FC Astana en Conference League. Malgré un accueil chaleureux, l'équipe suisse se prépare à une lutte intense, avec une possible qualification pour affronter Beşiktaş en jeu.

1/4 Beyate Lekweri a reçu un dessin de la part d'un fan kazakh, qui lui a demandé s'il pouvait avoir son t-shirt. Photo: Lausanne-Sport

Après son succès 3-1 au match aller face au FC Astana, Lausanne-Sport est arrivé hier soir au Kazakhstan pour disputer le match retour du troisième tour de qualification de la Conference League. Le voyage en charter a duré près de sept heures, et à leur descente d’avion, les Vaudois ont eu droit à un accueil particulièrement chaleureux: sourires, amabilité, et même des portraits offerts par leurs hôtes kazakhs.

Un geste amical… qui ne devrait pas se prolonger sur la pelouse de l’Astana Arena demain à 16h. Car si Lausanne-Sport menait 3-0 avant les arrêts de jeu au match aller, les Kazakhs ont réduit l’écart dans les dernières minutes, rendant cette manche retour plus incertaine. L’équipe d’Astana aura à cœur de renverser la situation devant son public, et la lutte s’annonce intense.

Vers un affrontement prestigieux contre Beşiktaş?

Pas question toutefois pour Lausanne-Sport de se contenter de défendre. L’entraîneur du LS, Peter Zeidler, l'a assuré: ses joueurs ne sont pas venus pour défendre leur avantage, mais pour imposer leur jeu et aller de l’avant. Une qualification offrirait au club vaudois un affrontement prestigieux contre Beşiktaş au prochain tour, lors des barrages de la Conference League.

Avant de fouler la pelouse demain, les Lausannois s’exprimeront en conférence de presse – l'occasion pour Blick de recueillir les ressentis des joueurs et du staff – puis effectueront leur dernier entraînement sur place.