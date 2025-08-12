Le LS revendique le Léman avec son deuxième maillot

Le Lausanne-Sport dévoile un deuxième maillot original pour la saison 2024-2025. Un maillot bleu inspiré du Léman, ou «Lacus Losanetes», un lac «aux rives 70% vaudoises», assure le LS.

Nouveau maillot et lunettes de vitesse bleu électrique pour le LS. Photo: @Lausanne-Sport

Thomas Freiburghaus

On connaissait le débat lac Léman/lac de Genève. On connaissait moins l'autre appellation «Lacus Losanetes», mise en avant par le LS sur son deuxième maillot. L’occasion de remettre une pièce dans la machine, et de s’approprier ce lac que plusieurs revendiquent (principalement les fans du Servette FC et du Lausanne-Sport, moins de l’Amical Saint-Prex). «Ses rives, à 70% vaudoises, font du canton le véritable gardien de ce joyau naturel», déclare le club lausannois dans un communiqué.

Parti du lac

«Le nom Lacus Losanetes, aujourd'hui tombé dans l’oubli, désignait le Lac Léman à l’époque de l’Antiquité tardive», explique le Lausanne-Sport. Une appellation tombée dans l’oubli pour tout le monde, Vincent Steinmann (vice-président du LS) compris: «Pour être totalement transparent, je ne savais pas que la première fois que le lac apparaît sur une carte, il s'appelle Lacus Losanetes. On a appris ça en faisant plein de recherches.»

Car au départ, le LS voulait juste «faire un deuxième maillot autour du territoire» et «avait envie de faire un maillot bleu», dixit son président. Le point commun est tout trouvé: «Le lac, bien évidemment!»

De nombreux détails

S’en sont suivis de nombreuses recherches, donc, ainsi que quelques allers-retours à Bologne, siège du nouvel équipementier du LS: Macron. En résulte un maillot d’un «bleu électrique, très tendance cet été», selon Vincent Steinmann, avec le fameux lac en relief au milieu et des vagues qui se déploient jusqu’aux manches et au short.

D’autres détails raviront les aficionados de maillots et/ou du LS. Du col en V blanc au «Lacus Losanetes» inscrit sur le dos, en passant par la police «Riviera», imaginée à Vevey, pour le flocage. «Ce maillot raconte une histoire», explique Vincent Steinmann. Et même plusieurs.

Le «Lacus Losanetes» inscrit à l'arrière du maillot, dans la police «Riviera».

Avec ce chandail original, au cœur du débat et chargé d’histoire, le LS espère vendre aussi bien, voire mieux, que l'an dernier (environ 5’500 ventes pour celui avec la skyline). Après un premier maillot plus classique, blanc, non sans détails, le club vaudois ose — voire provoque — avec cette deuxième tenue. Le troisième maillot sera dévoilé à la fin du mois et s’annonce «complètement fou», avec des couleurs inédites. Une triplette qui ne devrait pas tomber dans l’oubli.