Les dessous du voyage du Lausanne-Sport au Kazakhstan

Le Lausanne-Sport se trouve à l'aube d'un déplacement excitant à Astana, capitale du Kazakhstan. Le club a tout fait pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions possible et atténuer au maximum les effets des sept heures de vol, en charter sans escale.

La Tour Bayterek, l'un des symboles d'Astana. Photo: imago images/Tibor BognÃ¡r

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les clubs suisses se sont montrés solidaires entre eux cette semaine, en tout cas sur le plan logistique. «Saint-Gall a joué contre le Tobol Kostanay, l'année dernière. Et YB est déjà allé à Astana. On leur a demandé des renseignements», explique Vincent Steinmann, vice-président du Lausanne-Sport, à la veille de s'envoler pour le Kazakhstan mardi. Les Vaudois ont en effet hérité d'un tirage au sort très excitant, mais assez contraignant, en devant se rendre jusqu'en Asie centrale. «J'ai dû regarder sur la carte», a avoué Peter Zeidler, un homme toujours avide de découvertes et ouvert d'esprit.

Un charter qui coûte cher

Après avoir échangé avec les représentants de Saint-Gall et d'YB, le LS a ainsi pu se faire une idée plus précise de ce qui l'attendait au Kazakhstan. «Et tout de suite, nous avons décidé d'organiser un charter, il n'y a pas vraiment eu de discussions à ce sujet», indique Vincent Steinmann. Imaginer prendre un vol de ligne, avec escale, et tout le matériel nécessaire à un club de football, aurait été bien trop hasardeux. Sans compter le risque de retard, de manquer la correspondance, ou même que le vol soit annulé. Comment faire avec une délégation de 45 à 50 personnes en cas de scénario catastrophe? Le LS a préféré ne pas avoir à imaginer la réponse.

«On s'est qualifiés pour l'Europe, donc on veut y participer de la meilleure des manières possible, assure le dirigeant. Avec le rythme qu'on a, en jouant tous les trois jours, il était clair que le charter était de loin la meilleure option, pour ne pas dire la seule. Même si évidemment cela a un coût, logiquement bien plus élevé pour aller au Kazakhstan que pour Skopje au tour précédent.»

Vincent Steinmann, vice-président du Lausanne-Sport, sera du voyage au Kazakhstan. Photo: keystone-sda.ch

Pour se rendre en Macédoine du Nord, le LS avait également organisé un vol sur mesure, mais Astana est bien plus loin, et il faudra débourser une somme à six chiffres pour l'entier de la délégation. «Tout compris, avec les joueurs, le staff, le personnel administratif et médical, nous sommes environ 45. Et trois partenaires se joignent à nous, donc nous serons une petite cinquantaine au total», détaille le vice-président, qui sera lui aussi du voyage bien évidemment.

Une arrivée à minuit dans la nuit de mardi à mercredi

«Le vol durera sept heures, tant à l'aller qu'au retour. Nous partons mardi à 14h de Genève, après l'entraînement du matin et un repas en commun. Pour Skopje, nous étions partis de Payerne, mais il y a visiblement plus de contrôles de sécurité pour aller au Kazakhstan, c'est un peu plus strict, on doit partir de Cointrin». L'arrivée à l'hôtel est prévue à minuit, heure locale. La délégation du Lausanne-Sport aura donc tout le mercredi pour bien se préparer sur place et encaisser les trois heures de décalage horaire. «Nous nous entraînerons le mercredi au stade», précise Vincent Steinmann. Et le jeudi, à 19h, 16h en Suisse, il sera temps de défier le FK Astana.

«Nous nous attendons à être bien reçus, nous avons eu un très bon contact avec les Kazakhs à Lausanne», assure le dirigeant du LS. Un véritable psychodrame a pourtant éclaté jeudi après le match aller, les pizzas commandées par la délégation kazakhe étant arrivées un peu tard à leur goût. Mais l'incident diplomatique a vite été oublié et n'aura aucun impact sur le retour, malgré le coup de chaud sur le moment.

40 à 50 supporters du LS attendus à Astana

«Vraiment, tout s'est bien déroulé avec les dirigeants et le staff du FK Astana, nous avons été impressionnés par leur sens du détail et leur professionnalisme», avoue Vincent Steinmann. Le LS redécouvre l'Europe et fait figure d'apprenti à ce niveau face aux très expérimentés Kazakhs, des habitués des joutes européennes.

Les Lausannois seront soutenus jeudi par 40 à 50 supporters, selon les dernières estimations, qui voleront tous par leurs propres moyens, en faisant escale à Varsovie, Vienne ou Istanbul selon les horaires et les budgets à disposition. Ils trouveront à leur arrivée à Astana une ville fascinante, avec de magnifiques hôtels et tout le confort nécessaire. «On n'a aucun souci de ce côté-là non plus. On ne part pas avec un cuisinier ou que sais-je, on sait que les standards sont élevés à Astana», explique Vincent Steinmann, pour lequel tous les voyants sont au vert, sauf un impondérable: la durée du voyage.

Une cinquantaine de fans du LS sont attendus à Astana jeudi. Photo: Pius Koller

Pour atténuer les effets du vol, le staff du LS a fait parvenir quelques directives à ses joueurs afin de faciliter l'endormissement et améliorer le sommeil, en leur demandant de décaler l'heure du coucher dès le lundi et de diminuer leur temps d'écran, y compris dans l'avion. Surtout que les Vaudois redécolleront dans la foulée du match jeudi soir et voleront donc de nuit.

L'aller de jour, le retour de nuit

«Il faudra trouver le sommeil après la rencontre, c'est vrai. Ce sont des sièges conforts, mais ce n'est tout de même pas comparable à un vrai lit. Nous allons arriver vendredi matin vers 7h30 en Suisse et nous espérons que les joueurs aient dormi du mieux possible. Mais quoi qu'on fasse, ça reste tout de même deux fois sept heures d'avion en trois jours, il n'y a pas de miracle. Nous avons étudié tous les scénarios, avec deux vols de jour, deux vols de nuit... Nous avons opté pour ce scénario-là, avec un vol de jour à l'aller et un vol de nuit au retour. Nous sommes convaincus qu'il s'agit de la meilleure option», assure Vincent Steinmann.

Deux émissaires de Besiktas en visite à Lausanne

Il faudra de toute façon bien récupérer car dimanche, il faudra être frais pour défier Vevey (Promotion League) au premier tour de la Coupe de Suisse, en espérant bien sûr que le vol retour sera rendu plus doux avec la qualification pour les play-off de Conference League en poche plutôt qu'une intense déception. Des collaborateurs de Besiktas, l'adversaire potentiel des Lausannois, ont en tout cas pris les devants en venant visiter La Tuilière cette semaine en guise de reconnaissance. Les Turcs ne laissent rien au hasard. Heureux présage pour le Lausanne-Sport? Le terrain de la magnifique Astana-Arena apportera la réponse.