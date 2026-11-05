Belle soirée européenne pour Lugano et Thoune

Le FC Lugano et le FC Thoune se sont tous deux imposés ce jeudi de manière convaincante en Conference League. Une bonne nouvelle pour le football suisse et son coefficient UEFA, un enjeu majeur.

ATS Agence télégraphique suisse

Lugano est toujours autant irrésistible en Conference League. Les Bianconeri ont signé un troisième succès en trois matches en dominant les Lituaniens du Kauno Zalgiris jeudi soir au Tessin (3-0).

C'est la neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues pour les hommes de Mattia Croci-Torti, qui avaient déjà battu l'Etoile Rouge de Belgrade et Getafe dans la compétition. Ils trônent en tête du classement des 36 équipes participant à la phase de ligue, à égalité avec Monaco, le Panathinaïkos et Twente.

Le match était déjà plié après 32 minutes de jeu, le temps qu'a pris Lugano pour inscrire trois buts. Yanis Cimignani a ouvert le score à 11e minute, reprenant un centre de Daniel Dos Santos au deuxième poteau après un fort pressing tessinois.

Les deux autres buts valaient le détour à l'AIL Arena. Ezgan Alioski a d'abord envoyé une volée qui est entrée avec l'aide de la barre transversale (24e), avant que Dos Santos n'inscrive un but fantastique: une puissante volée après une série de jongles dans la surface lituanienne (32e).

En deuxième période, les Luganais ont tranquillement géré leur avantage pour assurer les trois points. Ils auront l'occasion de poursuivre leur sans-faute le jeudi 26 novembre à Jablonec, en Tchéquie.

Thoune fait craquer Hearts

Thoune tient de son côté sa première victoire en Conference League! Après deux défaites dans la phase de ligue, le champion de Suisse a dominé sans trembler les Ecossais de Hearts dans l'Oberland bernois (3-1), un peu plus tôt dans la soirée.

Sous le son des cornemuses des supporters visiteurs, Thoune a trouvé la faille à la 22e minute sur un but contre son camp. Pressé par Furkan Dursun, Jamie McCart a trompé du pied son gardien Beau Reus, pour le premier but des Bernois dans la compétition.

Il a fallu attendre 12 minutes supplémentaires pour voir un Thounois faire trembler les filets. C'est Brighton Labeau qui a doublé la mise en contre-attaque, après un coup-franc des joueurs d'Edimbourg. Le Français a profité d'un mauvais renvoi de Stephen Kingsley pour ajuster Reus (34e).

Très opportunistes, les joueurs de Gian-Luca Privitelli ont ajouté un troisième but après la mi-temps, Dursun déviant parfaitement un centre vicieux de Nils Reichmuth (57e). Ils auraient pu même mener 4-0 si Nico Maier n'avait pas raté son face-à-face avec Reus (60e), mais c'est finalement Hearts qui a réduit la marque à la 82e.

Avec cette première victoire, Thoune conserve ses chances de rallier la phase à élimination directe. Son prochain match aura lieu le 26 novembre sur le terrain de l'Ajax Amsterdam.