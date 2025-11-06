Peter Zeidler a tellement de solutions qu'il en oublie

Le Lausanne-Sport est confronté à un calendrier très chargé, mais peut compter sur plusieurs solutions pour l'affronter. Au point que son entraîneur Peter Zeidler a besoin d'aide pour se rafraîchir la mémoire.

Peter Zeidler a désormais des choix à faire dans tous les secteurs de jeu. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Beyatt est entré et a marqué, Hamza et Morgan ont fait une bonne entrée eux aussi, tout comme Enzo en attaque... Et il y en a un cinquième... Oli, j'oublie qui?» Heureusement que Peter Zeidler peut compter sur Olivier Custodio cette saison, tant sur le terrain qu'en conférence de presse. Le capitaine du LS assure en toutes circonstances et il l'a encore prouvé mercredi, à la veille de recevoir l'Omonia Nicosie, volant au secours de son coach. «Alban», a aussitôt glissé Olivier Custodio, en référence bien sûr à Alban Ajdini. De quoi faire s'exclamer Peter Zeidler.

Des remplaçants qui font la différence

«Ah oui, mais bien sûr! Alban! C'est le premier que j'ai fait entrer en plus, à la mi-temps. Il s'est créé une occasion tout de suite, il a vraiment été très bon. Voilà, les cinq qui sont entrés à Zurich ont été bons. Merci Oli», a souri l'Allemand, tout heureux de pouvoir adresser un compliment mérité à ses remplaçants, lesquels ont tous contribué au succès lausannois au Letzigrund. Beyatt Lekoueiry a marqué un but à la Messi (ou à la Maradona, le débat reste ouvert), mais ce sont bien les seize joueurs lausannois qui ont permis à leur équipe de briser la malédiction du Letzigrund, un stade où traditionnellement, le LS souffre.

Alban Ajdini a fait une bonne entrée à Zurich samedi, mais Peter Zeidler a désormais tellement de joueurs à disposition qu'il doit réfléchir. Photo: keystone-sda.ch

«Aujourd'hui, chaque équipe doit savoir que quand elle joue contre le Lausanne-Sport, ça ne va pas être facile. Ce samedi, on a montré ça», se réjouit Theo Bair, lequel est le choix numéro 1 en attaque, mais sait que quand il sort, ses concurrents peuvent assurer. «Comme on est bons sur le terrain, tout le monde veut être au niveau quand il entre. Contre Zurich, tout le monde a produit un bel effort et mis de la qualité sur le terrain. Peter Zeidler demande un jeu à haute intensité. Quand tu sors, tu as tout donné, et si celui qui entre est performant, alors tu deviens une équipe dangereuse», enchaîne le Canadien.

Peter Zeidler, c'est nouveau à Lausanne, peut compter sur un effectif large, indispensable pour affronter des matches ayant lieu tous les trois jours. Ludovic Magnin avait clairement identifié cette problématique comme un axe d'amélioration pour le club tout entier, plusieurs mois avant son départ: pour devenir une force qui compte en Super League, le LS devait avoir 16 ou 17 titulaires potentiels, ce qui n'était clairement pas le cas jusqu'à cet été.

Deux milieux de terrain en moins? Aucun souci

Samedi à Zurich, Peter Zeidler s'est même permis de prendre une «mesure pédagogique» contre Nicky Beloko, lequel va réintégrer le groupe ce jeudi, tout en étant privé de Gabriel Sigua. Et même ainsi, Beyatt Lekoueiry a débuté sur le banc, ce qui montre bien la profondeur nouvelle de l'effectif lausannois, où même Bryan Okoh est désormais le troisième défenseur central en ce moment, lui qui jouera dimanche contre Sion en raison de la suspension de Karim Sow.

Un problème plutôt agréable

«On est sur le bon chemin pour devenir une équipe soudée, où les remplaçants jouent un très grand rôle. A Zurich, on a fait un grand pas en avant dans ce processus en constatant que la différence peut être faite par les joueurs qui entrent», appuie l'entraîneur du LS, lequel a eu un peu peur au creux de l'été, alors qu'un joueur par semaine quittait son effectif. Il avait exprimé ses craintes, en public comme en privé, mais aujourd'hui, sa mission principale est de gérer les temps de jeu et les frustrations. «Chacun veut commencer, il faut expliquer les choix», a-t-il souligné ce mercredi. Ce qui est plutôt un bon problème. Plus agréable, en tout cas, que de se retourner en plein match et de trouver sur son banc un kiné à sa gauche et le team manager à sa droite...