A Skopje, Lausanne plonge dans l'inconnu

La National Arena devrait être à moitié pleine ce soir pour accueillir le Lausanne-Sport. Photo: The FA via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le vol du Lausanne-Sport en direction de Skopje s'est déroulé sans problème. Parti de Payerne, l'équipage vaudois s'est posé en Macédoine du Nord après un vol sans histoire et la très forte chaleur ressentie dès l'ouverture de la porte n'était pas une surprise: Peter Zeidler et ses joueurs étaient prévenus des températures folles actuellement ressenties dans les Balkans.

Ce que le LS mesure en moins, en revanche, est le niveau de son adversaire, ce FK Vardar Skopje qu'il est difficile d'estimer. Les joueurs du Lausanne-Sport doivent-ils s'attendre à une bonne équipe de Challenge League, qui évoluera devant 15'000 personnes ce jeudi soir, bien au-delà de l'affluence du championnat? Difficile à estimer, et si la double confrontation contre La Fiorita a permis de voir que le Vardar aimait attaquer et était une équipe plutôt joueuse, sera-ce également le cas contre le LS? Impossible à savoir.

Avec une équipe rodée, et des certitudes dans le jeu, Lausanne s'avancerait clairement en favori avant cette double confrontation, encore plus avec un match retour sur son synthétique à domicile, mais la réalité, aujourd'hui, est que Peter Zeidler vient à peine d'arriver, que l'effectif a bougé, et que les matches de préparation ont servi à progresser, mais pas encore à former une équipe capable de savoir où elle est en est.

Bryan Okoh ou Karim Sow d'entrée?

Bryan Okoh, arrivé cet été, est d'ailleurs un peu dans le même état. Son potentiel est grand, les fans ont envie de le voir jouer, mais lui non plus n'a pas énormément de certitudes. Le défenseur central vaudois est un immense talent, aucun doute, mais il a probablement besoin de temps. Sera-t-il aligné ce jeudi à côté de l'indiscutable Noë Dussenne en défense centrale? Pas impossible, mais Karim Sow est un prétendant plus que sérieux à ce poste et, une chose est sûre, l'enchaînement ultra-rapide des matches (jeudi Skopje, dimanche Winterthour, jeudi Skopje, dimanche Thoune) va forcer Peter Zeidler à faire tourner, d'autant plus avec les chaleurs annoncées. Le Lausanne-Sport aura besoin de tout le monde et ses joueurs auront beaucoup d'occasions de se montrer. A droite aussi, une grande question: Kevin Mouanga, pas un spécialiste du poste, sera-t-il aligné ou Brandon Soppy est-il déjà prêt?

Comment Bryan Okoh se sent-il, d'ailleurs? Et comment sent-il son équipe? «On a beaucoup travaillé physiquement et je pense qu'on est prêt. Chaque jour, le groupe a une meilleure cohésion, ce qui est logique. Au fil des entraînements et des matchs, on apprend à se connaître. C'est de mieux en mieux au fil des semaines», assure l'ancien défenseur de Salzbourg, heureux d'être de retour à la maison. Quel est son état d'esprit à l'heure de retrouver l'Europe? «On est excités, c'est clair.»

Enzo Kana-Biyik pas dans l'avion

Le LS s'est cependant envolé pour Skopje sans un joueur, l'attaquant Enzo Kana-Biyik, touché à l'entraînement et dont l'indisponibilité n'est pas connue. Un coup dur pour ce joueur prometteur de 18 ans, mais le LS a de la ressource, même si Kaly Sène n'a pas disputé le dernier match de préparation face à Molenbeek, perdu 2-4. Globalement, le Lausanne-Sport n'a rassuré personne lors de ces matches amicaux, ce qu'a volontiers reconnu Peter Zeidler. Mais c'est aujourd'hui que ça compte, dès 20h30 à la National Arena. Il faudra être prêts, car le LS, ses joueurs et son staff n'ont pas bataillé toute une saison pour quitter l'Europe dès le mois de juillet.