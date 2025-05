C'est un cercle restreint et très exclusif, celui des Suisses qui ont déjà atteint la finale de la Ligue des champions. Avant Yann Sommer, seuls huit autres footballeurs à croix blanche y sont parvenus.

Yann Sommer sera en finale de la Ligue des champions en 2025. Photo: Getty Images

Nina Köpfer , Nicolas Horni et Cédric Heeb

Grâce à plusieurs arrêts grandioses, Yann Sommer hisse l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions après deux matches spectaculaires contre Barcelone. Avec sa toute première participation à une finale de Champions League, l'ancien gardien de la Nati entre dans un cercle restreint. Seuls huit autres footballeurs suisses l'ont précédé à ce stade.

Stéphane Chapuisat – Borussia Dortmund

Nous sommes en 1997, le Borussia Dortmund est en finale de la Ligue des champions et l'attaquant suisse Stéphane Chapuisat est de la partie. Le Vaudois contribue largement au succès des Allemands et devient, avec la victoire 3-1 contre la Juventus, non seulement le premier Suisse à participer à une finale de la compétition, mais aussi le premier Suisse à soulever le fameux trophée.

Ciriaco Sforza – Bayern Munich

Quatre ans après le triomphe de Stéphane Chapuisat, Ciriaco Sforza peut lui aussi se targuer d'avoir remporté la Ligue des champions. Avec le FC Bayern Munich, l'Argovien remporte la meilleure compétition européenne en 2001 dans une finale dramatique contre Valence (5-4 tab).

Philippe Senderos – Arsenal

Pour le défenseur de la Nati de l'époque, Philippe Senderos, la finale de la Ligue des champions de 2006 a eu un goût un peu amer. Le Genevois est resté sur le banc pendant 90 minutes et Arsenal a perdu de justesse contre Barcelone (1-2). Johan Djourou est lui aussi sous contrat avec le club londonien pour la saison 2005/06. Il n'est toutefois pas convoqué pour la finale.

Xherdan Shaqiri – Bayern Munich et Liverpool

Xherdan Shaqiri n'a que 21 ans lorsqu'il devient le troisième footballeur suisse à remporter la Ligue des champions avec le Bayern Munich en 2013. Il doit toutefois regarder ses coéquipiers triompher depuis le banc. La même chose se produit en 2019, lorsque Shaqiri remporte la C1 avec Liverpool. Là encore, le Bâlois n'obtient pas une seule minute de temps de jeu lors de la finale.

Stephan Lichtsteiner – Juventus

Par deux fois, la victoire en Champions League avec la Juventus glisse entre les mains de Stephan Lichtsteiner, alors capitaine de l'équipe nationale. D'abord en 2015, lorsque les Italiens s'inclinent 3-1 en finale face au FC Barcelone. Et à nouveau en 2017, quand le Real Madrid remporte la finale de la Ligue des champions 4-1 contre la Juventus.

Ivan Rakitić – FC Barcelone

Il n'est pas tout à fait innocent dans le destin de Stephan Lichtsteiner. Lors de la finale en 2015, c'est Ivan Rakitić qui ouvre le score pour Barcelone. Le binational croato-suisse joue toute la rencontre et aide ainsi considérablement les Catalans à remporter le quatrième et jusqu'à présent dernier titre de Ligue des champions de l'histoire du club.

Manuel Akanji – Manchester City

Manuel Akanji est pour l'instant le dernier vainqueur suisse de la Ligue des champions. Avec Manchester City, il joue un rôle prépondérant durant toute la saison. Et lors de la finale contre l'Inter Milan au printemps dernier, le défenseur de la Nati est également à l'origine du but victorieux pour le 1 à 0 final.

Gregor Kobel – Borussia Dortmund

En 2024, Gregor Kobel est le tout premier gardien suisse à atteindre la finale de la C1. En remportant le match retour contre le Paris Saint-Germain 1:0, il obtient avec le BVB son billet pour la finale, où l'attend le Real Madrid. Mais les royaux sont alors une taille trop grande, raison pour laquelle Kobel ne devient pas le sixième vainqueur suisse de la CL après Chapuisat, Sforza, Rakitic, Shaqiri et Akanji.