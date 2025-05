Le coach du Barça Hansi Flick (dr.) a fustigé «certaines décisions de l'arbitre», après la défaite des siens face à l'Inter. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un Yann Sommer des grands soirs a permis mercredi à l'Inter d'éliminer le FC Barcelone (4-3 a.p.), au terme d'une demi-finale retour qui restera à coup sûr dans les annales du football. Du côté italien, on ne cache ni sa fierté, ni l'ambition de retrouver le toît de l'Europe pour la première fois depuis 2010. Chez les Catalan en revanche, les déclarations d'après-match laissent surtout transparaître une terrible désillusion.

1 Hansi Flick (Barça) furax contre l'arbitrage

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a regretté «certaines décisions de l'arbitre» après l'élimination des siens. «Je suis déçu, mais on peut être fier de notre prestation, je suis fier de mon équipe, elle a tout donné, mais c'est le football et c'est parfois un peu injuste», a-t-il déclaré en conférence de presse. «Certaines décisions de l'arbitre n'ont pas basculé de notre côté, c'est comme ça, il faut l'accepter», a-t-il ajouté.

Plus tôt au micro du diffuseur espagnol Movistar, il avait regretté que «chaque décision où c'était du 50-50 a été en leur faveur». «L'équipe a tout fait pour gagner, c'est tout ce que je peux dire, nous devons l'accepter et aller de l'avant», a insisté Flick, qui n'a donc pas offert au Barça sa première finale de C1 depuis 2015.

«Ce qu'il s'est passé, c'est que l'Inter est une grande équipe, ils défendent très bien, ils ont de très bons attaquants, ils gardent la balle, ils ont de bons automatismes», a-t-il fait remarquer. «Nous apprenons et la saison prochaine, nous reviendrons. Il est normal que nous soyons déçus mais jeudi nous serons de retour à l'entraînement», a conclu l'entraîneur allemand.

2 Eric Garcia (Barça) ne digère pas

Le défenseur du FC Barcelone Eric Garcia a pour sa part estimé que son équipe était «la meilleure» sur le terrain. «Pour moi on est la meilleure équipe. Ils ont gagné cette double confrontation, bravo à eux, ils sont en finale de la Ligue des champions, mais je crois que mon équipe est la meilleure», a-t-il dit au micro du diffuseur Canal+.

«On était menés 2-0 à la mi-temps, et ensuite ce qu'on a fait en deuxième période c'était incroyable, a-t-il dit, on aurait dû finir, et finalement on a pris un but à la 93ème minute, c'est dur», a déclaré le défenseur, déçu.

3 Lautaro Martinez (Inter) veut aller au bout

«Maintenant, l'objectif, c'est le titre», a déclaré, heureux, le capitaine et buteur argentin de l'Inter Milan Lautaro Martinez après la qualification de son équipe pour la finale de la Ligue des champions. «Nous avons beaucoup souffert, mais on a réalisé un travail d'équipe incroyable, contre une très belle équipe», a déclaré Martinez, auteur du premier but de l'Inter.

«Maintenant, l'objectif, c'est le titre. On veut bien sûr la gagner, cette Ligue des champions, c'est notre objectif depuis son coup d'envoi», a-t-il ajouté. «Cela a été difficile pour que je sois opérationnel pour ce match, mais cela a tenu bon», a précisé Martinez, blessé à une cuisse à l'aller.

L'Inter disputera sa septième finale de Ligue des champions, sa première depuis 2023, le 31 à Munich (Allemagne) face au Paris SG ou à Arsenal, opposés mercredi dans la seconde demi-finale retour.