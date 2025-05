«De quel arrêt je me souviendrai? Le dernier sur Lamine Yamal»

Yann Sommer a dégoûté Lamine Yamal (en fond) et Barcelone. Photo: Getty Images

Blick Sport

Les compliments continuent de tomber pour Yann Sommer. Il faut dire que lors de la demi-finale retour de la Champions League entre l'Inter et Barcelone, l'ancien portier de l'équipe de Suisse a été éblouissant. Il a enchaîné les parades de grande classe et a même décroché le prix de l'homme du match, alors qu'il a encaissé trois buts (4-3 ap). C'est dire la performance de choix qu'a réalisé le Bâlois ce mardi soir à Giuseppe Meazza.

Après la rencontre, le héros de la soirée s'est confié au micro de Sky Italia. Et forcément, c'est un gardien satisfait de sa prestation qui s'est présenté devant le diffuseur transalpin. «Je suis tellement heureux, a souri Yann Sommer. De quel arrêt je me souviendrai? Le dernier sur Lamine Yamal. C'est un excellent joueur et heureusement, ça n'est pas rentré.»

Si le Bâlois a réalisé quatre arrêts face à la pépite barcelonaise, il se peut qu'il s'emmêle les pinceaux. Car le dernier sauvetage contre Lamine Yamal est tombé à la 116e minute et, même s'il était bien repoussé, ce n'est rien à côté de celui réalisé deux minutes plus tôt. Yann Sommer a parfaitement détourné une frappe puissante et enroulée du Catalan pour garder le score à 4-3. Un arrêt qui risque de rester dans les mémoires.

Toujours au micro de Sky Italia, Yann Sommer a aussi des éloges pour ses coéquipiers: «Beaucoup d'équipes auraient abandonné après avoir été menées 3-2, mais pas nous. On a réussi à revenir.» Avec son prix d'homme du match dans les bras et le sourire jusqu'aux oreilles, le portier a ensuite réalisé une petite vidéo pour le compte Instagram de la Champions League. «On va en finale! Forza!» Un dernier mot qui n'a pas besoin de traduction.