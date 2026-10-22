Yann Sommer brille en Champions League avec Bruges

Yann Sommer a écœuré les attaquants de Lens lors de la victoire 3-0 du Club Bruges en Champions League. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, le gardien suisse a reçu les louanges de son entraîneur Ivan Leko et de ses coéquipiers.

Lynn Piubel

Il a multiplié les parades et préservé les siens dans les moments les plus délicats. À 37 ans, Yann Sommer a vécu une grande soirée européenne lors du succès 3-0 du Club Bruges face au RC Lens. En première mi-temps, le portier suisse a été particulièrement sollicité. Les Français ont multiplié les offensives et mis la défense belge sous pression, mais se sont heurtés à un dernier rempart impérial. Sans lui, Bruges aurait pu regagner les vestiaires avec un lourd retard.

Après la rencontre, l’entraîneur Ivan Leko (48 ans) n’a d’ailleurs pas cherché à minimiser l’apport de son gardien. «Grâce à Yann Sommer, le score n’était pas de 3-0 pour Lens à la mi-temps. J’ai simplement dit à mon équipe de continuer à aller de l’avant, de maintenir la pression et de faire preuve de courage.» Dans le vestiaire, le technicien avait secoué ses joueurs. Un discours qui a porté ses fruits: au retour des vestiaires, Bruges a affiché un tout autre visage.

Ivan Leko ne s’est pas arrêté là dans ses éloges. «Comme la semaine dernière contre l’Inter, Yann Sommer a été pour moi l’homme du match. Quand les choses se passaient moins bien, je me suis dit que j’aimerais avoir dix Sommers dans mon vestiaire. Des personnalités comme la sienne sont extrêmement rares. C’est un professionnel exemplaire et un modèle à tous les niveaux.»

Le coach brugeois insiste aussi sur l’importance de pouvoir compter sur un gardien capable de répondre présent dans les moments décisifs. «Au Club Bruges, nous avons besoin d’un gardien qui soit là quand il le faut. Nous avions cela avec Simon Mignolet et nous l’avons désormais avec Sommer.»

«Nous avons dû nous battre ensemble»

Les joueurs brugeois savent à qui ils doivent en partie ce succès. Joaquin Seys (21 ans), auteur du 2-0 peu après la pause, n’a pas manqué de saluer la performance du Suisse. «C’était un match difficile. Nous devons vraiment remercier Yann Sommer, car à la moitié de la première mi-temps, le score aurait déjà pu être de 2-0.»

Après avoir résisté aux assauts lensois, Bruges a fait la différence en seconde période. Seys a inscrit le deuxième but, avant que Carlos Forbs ne scelle le score à la 72e minute.

Son coéquipier Jorne Spileers reconnaît lui aussi que tout n’a pas été parfait. «Nous étions trop passifs et notre pressing n’était pas bon. Mais la deuxième mi-temps a montré que nous étions capables de pratiquer un bon football contre n’importe quel adversaire.»

De son côté, Yann Sommer préfère mettre en avant la performance collective plutôt que ses propres exploits. «Peu importe que j’aie pu faire la différence: nous avons dû nous battre ensemble. En tant que gardien, il faut répondre présent, encore et encore, dans ce genre de matches. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui.»

L’ancien portier de la Nati garde toutefois les pieds sur terre et pense déjà à la suite. «Chaque match de cette compétition est difficile. Nous allons donc essayer de surfer sur cette dynamique positive.»

Le 4 novembre, le Club Bruges se déplacera sur la pelouse du PSV Eindhoven pour une nouvelle affiche européenne. Avec un Yann Sommer à ce niveau, les Belges peuvent aborder ce prochain rendez-vous avec confiance.