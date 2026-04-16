Pour le Real Madrid, l'arbitre Slavko Vincic est responsable de son élimination contre le Bayern en quart de finale de la Champions League. Pendant le match, Vinicius Junior et Jude Bellingham se sont pris le bec.

Florian Raz

Deux mots suffisent au journal sportif espagnol Marca pour résumer le sentiment qui domine à Madrid: «Qué injusticia!», à traduire par: «Quelle injustice!»

Jude Bellingham, joueur du Real, n’a pas eu besoin de davantage de mots pour exprimer son ressenti. «C'est une blague!», a lâché l’Anglais après la partie. Le défenseur Antonio Rüdiger, lui, a lâché: «Il vaut mieux que je ne parle pas ce soir». Et comme souvent, le fait de dire qu’on ne veut pas parler en raconte beaucoup.

Le rouge d'Eduardo Camavinga

C'est une scène en apparence anodine qui a eu un grand effet et qui a énervé les Madrilènes après le match face au Bayern Munich. À la 86e, Eduardo Camavinga a d'abord fait une petite faute, banale. Puis, après le coup de sifflet de l'arbitre, le Français a poussé le ballon du pied, avant de le prendre dans ses mains.

Un comportement inutile, mais encore loin d'être honteux. Il y avait alors 3-2 pour Madrid, on filait vers la prolongation (4-4 sur les deux matches de ce quart de finale).

L'arbitre Slavko Vincic décide quand même qu'il en a assez. Le Slovène sort un carton jaune, se retourne – et semble alors seulement se rendre compte qu'il a déjà averti Camavinga. Deux jaunes, c'est un carton rouge, donc. Pas la bonne décision. «Je pense qu'il sifflera tout au plus le premier tour de qualification de la Conference League la saison prochaine», estime l'entraîneur de l'équipe nationale suisse des M21 Alexander Frei dans le studio de Blue.

Une saison sans titre?

A Munich, Alvaro Arbeloa se plaint: «Il est clair qu'on ne peut pas expulser un joueur pour quelque chose comme ça. L'arbitre ne savait même pas qu'il avait déjà un carton.» Pour l'entraîneur du Real, il ne fait aucun doute que Slavko Vincic est le principal coupable de l'élimination de son équipe: «Il a gâché une belle rencontre, équilibrée, de très haut niveau. Mais avec le carton, le match était terminé.»

Avec cette élimination, le temps d'Arbeloa en tant qu'entraîneur des Madrilènes pourrait bientôt être révolu. Le successeur de Xabi Alonso, qui a été limogé à la surprise générale, n'avait déjà pas beaucoup de crédit lors de son entrée en fonction. La saison du Real devrait désormais se terminer sans titre. Eliminé en C1 et en Coupe d'Espagne, à la traîne en Liga: ce ne sont généralement pas des signes avant-coureurs qui permettent à un entraîneur de rester longtemps au Real.

Vinicius Junior s'en prend à Jude Bellingham

D'autres choses pourraient également changer à Madrid après une saison décevante. Pour Eduardo Camavinga, son expulsion pourrait mettre fin à son séjour au Real. Il pourrait bien être transféré dès cet été.

Et puis, il y a encore un point d'interrogation autour de Vinicius Junior. Mercredi, le Brésilien a certes servi Kylian Mbappé pour le 3-2. Et pourtant, aucun entraîneur n'a encore résolu l'énigme qui consiste à associer au mieux les deux joueurs sur le terrain. Afin de faire plus que la somme de leurs actions individuelles.

Mercredi, Vinicius s'en est aussi pris à Jude Bellingham. Celui-ci se plaint une fois en deuxième mi-temps d'une passe non donnée. Les images de la télévision montrent alors un Vinicius qui semble crier à son collègue: «Qu'est-ce que tu veux? Mais tais-toi donc!» Vinicius n'a pas encore prolongé son contrat qui court jusqu'en 2027. Ces derniers temps, les rumeurs d'un transfert cet été ont repris de plus belle.