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«C'est une honte»
Le président du Barça s'en prend à l'arbitre Clément Turpin

Joan Laporta et Raphinha dénoncent l’arbitrage après l’élimination du FC Barcelone face à l’Atlético Madrid. Le président catalan exige des explications après plusieurs décisions contestées.
Publié: 17:47 heures
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Dernière mise à jour: 17:49 heures
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Joan Laporta (centre), président du FC Barcelone, n'a pas aimé la prestation de Clément Turpin mardi soir à Madrid.
Photo: Europa Press via Getty Images
Blick Sport

Tout de suite après la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de l’Atlético Madrid (1-2), qui condamne malgré tout le club blaugrana, Raphinha s’est montré virulent envers le corps arbitral dirigé par Clément Turpin. «C’est un match volé! La performance de l’arbitre a été catastrophique. L’Atlético a multiplié les fautes sans recevoir le moindre carton jaune», lançait l’international brésilien, encore sous le coup de l’émotion après l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions.

Ce mercredi, c’est au tour de Joan Laporta, président du club blaugrana, de s’en prendre à l’arbitre français devant plusieurs médias espagnols. «C’est une honte et c’est intolérable, comme au match aller. Sur l’action de Dani Olmo, il y avait penalty. L’agression sur Fermín López, on peut la juger comme on veut, mais c’est inacceptable», a d’abord fustigé le Catalan.

«Nous exigeons des explications»

Comme lors du match aller au Camp Nou, un Barcelonais a été expulsé pour une faute jugée de «dernier recours». Là aussi, Joan Laporta conteste cette décision. «Il n’y avait pas carton rouge pour Éric García. Notre joueur a été expulsé alors que Koundé était parfaitement en mesure d’atteindre le ballon. Eric García n’était pas le dernier défenseur. L’arbitre a brandi un carton jaune, ce qui était la bonne décision, mais le VAR a tout gâché. Et le but annulé de Ferran Torres aurait dû être accordé.»

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Le dirigeant catalan, qui avait déposé une plainte à l’issue du match aller, ne compte pas en rester là. «Nous exigeons des explications», conclut-il.

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