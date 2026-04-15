Le Bayern remporte un match fou face au Real Madrid

Le Bayern a arraché sa qualification face au Real au terme d’un match fou à Munich (4-3). Arsenal rejoint aussi le dernier carré après avoir tenu le Sporting en échec (0-0).

Blick Sport

Le Paris Saint-Germain, vainqueur de Liverpool, et l'Atlético Madrid, tombeur du FC Barcelone, affronteront en demi-finales de la Ligue des champions le Bayern Munich et Arsenal. À Munich, les Bavarois, vainqueurs 1-2 à Madrid la semaine dernière, ont dû attendre les dernières minutes pour valider leur ticket.

Le Real ouvrait le score après 35 secondes de jeu seulement par Arda Güler. Une réalisation rendue possible par la relance complètement manquée de Manuel Neuer, directement dans les pieds du milieu de terrain turc qui pouvait marquer dans le but vide. La réaction du Bayern tombait cinq minutes plus tard sur corner par Aleksandar Pavlović (6e).

Première période de feu

Le dernier quart d'heure de la première période était ensuite complètement fou, avec le but sur coup franc d'Arda Güler (29e, 1-2), l'égalisation de Harry Kane (38e, 2-2), puis le 2-3 inscrit par Kylian Mbappé (42e). À la pause, les deux clubs se trouvaient dos à dos sur l'ensemble des deux matches (4-4) et l'issue de cette double confrontation était plus indécise que jamais.

La deuxième période repartait sur un plus petit rythme. Les Allemands possédaient le ballon, mais butaient sur une équipe madrilène déterminée à jouer les contres. Sur l'un d'eux, Manuel Neuer repoussait magistralement une reprise de volée de Kylian Mbappé (55e). Les Munichois répondaient par Michael Olise, qui voyait sa frappe être claquée au-dessus par Andriy Lunin (68e).

Expulsion stupide

La tension montait à l'Allianz Arena à mesure que le chrono tournait. Le Real Madrid terminait la rencontre à dix après un deuxième carton jaune reçu par Eduardo Camavinga (entré 24 minutes plus tôt) pour avoir gardé le ballon dans les mains après une faute en faveur des Bavarois.

À onze contre dix, ces derniers augmentaient leur pression sur la cage espagnole et trouvaient la faille par Luiz Dias, discret jusque-là, à la 89e minute d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface. Le Bayern égalisait dans la rencontre et passait devant aux scores cumulés. Michael Olise offrait ensuite la victoire aux Allemands (94e).

Du côté de Londres, Arsenal a partagé l'enjeu avec le Sporting (0-0). Les Anglais se sont ainsi qualifiés pour les demi-finales à la faveur de leur but inscrit durant le temps additionnel du match aller à Lisbonne.