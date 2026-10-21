Manchester United violemment giflé à Côme

Novice en Champions League, Côme a donné une leçon de football à Manchester United mercredi en Italie. Les joueurs de Cesc Fabregas se sont imposés 4-1, leur deuxième victoire en trois matches.

ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueur sur le même score contre Leipzig lors de la première journée de la phase de ligue, Côme a récidivé sur les bords de son lac. Le quatrième de la dernière Serie A n'a laissé aucune chance aux Red Devils et leur défense aux abois.

Il a fallu moins de deux minutes à Nico Paz pour exploiter les failles dans l'arrière-garde mancunienne, d'une belle frappe du gauche qui a battu le gardien belge Senne Lammens. L'Argentin s'est offert un doublé en deuxième mi-temps (57e), après le 2-0 du Grec Anastasios Douvikas, qui avait doublé la mise sur une action magnifique (49e).

Les Comasques ont ajouté un quatrième but au terme d'un nouveau mouvement d'école, l'Espagnol Jacobo Ramon concluant de la tête pour enterrer les derniers espoirs anglais de revenir dans le match (76e). United a tout de même sauvé l'honneur dans le temps additionnel par l'intermédiaire de Joshua Zirkzee (90e+1).

Galatasaray gagne à Lille

L'autre duel du début de soirée entre Lille et Galatasaray, deux équipes comptant deux défaites en deux matches, a tourné à l'avantage du champion de Turquie, qui s'est imposé 4-2 dans le nord de la France.

Le LOSC menait pourtant 2-1 après avoir concédé l'ouverture du score, grâce à un doublé du jeune Soriba Diaoune (19 ans). Mais les Turcs ont égalisé juste avant la mi-temps avant de faire la différence en seconde période sur un autogoal et une réussite du Nigérian Victor Osimhen.