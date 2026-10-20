Le PSG remporte le choc des géants face à Barcelone

Fin de série pour le FC Barcelone ! Après avoir gagné leurs onze premiers matches de la saison, les Catalans sont tombés à Paris lors de la 3e journée de Champions League.

ATS Agence télégraphique suisse

Le PSG s’est imposé 4-2 grâce à des réussites de Désiré Doué (38e), de Lucas Hernandez (72e), de Vitinha (82e) et de Fabian Ruiz (86e). Le FC Barcelone était revenu au score à deux reprises, à la 55e par Xavi Espart, sa dernière pépite, et par Lamine Yamal (79e). Une fois de plus, les Parisiens ont témoigné d’une immense force de caractère. Moins de deux minutes après le bijou de Yamal pour le 2-2, Vitinha a, en effet, su enchaîner un contrôle et une frappe magnifiques pour redonner l'avantage à ses couleurs.

Un tir sur le poteau de Khvitcha Kvaratskhelia après moins de 120 secondes de jeu lançait idéalement ce choc au sommet. Les deux meilleures équipes du moment ont cherché d’entrée le K.O. Il aurait pu survenir très tôt sans le brio des deux gardiens, le Parisien Matveï Safonov et le Catalan Joan Garcia. Les sorties sur blessure d’Ousmane Dembélé (19e) et de Dani Olmo (27e) ne coupaient pas l’élan des deux formations.

Les promesses ont été tenues

L’ouverture du score de Désiré Doué récompensait à la fois la supériorité des individualités du PSG dans cette première mi-temps et une plus grande maîtrise collective. Comme six jours plus tôt à Manchester, le PSG a pleinement justifié son rang de double tenant du titre même si sa partition après le repos fut moins flamboyante. Les deux buts de Vitinha et de Fabian Ruiz ont toutefois couronné une soirée qui aurait tenu toutes ses promesses.

A Anfield Road, Liverpool a signé une belle remontada devant Villarreal. Menés 2-0, les Reds ont gagné 4-3 grâce notamment à un double d’Alexis Mac Allister. La présence d’Erling Haaland sur le banc durant toute la rencontre n’a pas, par ailleurs, altéré le rendement offensif de Manchester City. Sur leur pelouse, les Mancuniens ont battu l’AEK 5-1 avec un premier triplé en Champions League pour Phil Foden.