Johan Manzambi va-t-il affronter son futur club, mardi en Champions League?

Johan Manzambi a parfaitement lancé son aventure en Champions League avec Aston Villa. Mardi, le FC Barcelone se présente comme son premier véritable test de très haut niveau. Mais le jeune international suisse pourrait-il déjà affronter son futur club au Camp Nou?

Carlo Steiner

Istanbul, 20 mai 2026. Johan Manzambi (21 ans) évolue encore sous les couleurs du SC Freiburg. Le club allemand vient de se qualifier de manière sensationnelle pour la finale de l'Europa League, notamment grâce aux buts de son joyau suisse. En face, Aston Villa s'impose 3-0 et décroche son premier grand titre européen depuis la Coupe d'Europe des clubs champions de 1982, l'ancêtre de la Champions League.

Ce soir-là, Johan Manzambi dispute ce qui doit être son dernier match avec Fribourg. Deux mois plus tard, le milieu de terrain rejoint son bourreau en finale. Aston Villa débourse environ 60 millions de francs suisses pour s'attacher ses services, un montant record pour le club de Birmingham.

Une histoire qui pourrait bien se répéter.

Selon Bryan King, ancien recruteur d'Aston Villa, le FC Barcelone suit déjà de très près le jeune joueur de la Nati. L'expert l'a révélé au portail «Football Insider».

Mardi, Aston Villa, neuvième de Premier League et auteur d'un sans-faute lors de ses trois premiers matches de Champions League, se déplace au Camp Nou. Johan Manzambi y retrouvera donc un adversaire de prestige. Et peut-être, à terme, son futur club. Si le Barça décidait de passer à l'action, le Suisse pourrait toutefois devoir patienter avant de fouler régulièrement la pelouse catalane.

Johan Manzambi est en forme, Aston Villa carbure

Aston Villa a connu un début de saison compliqué. Après trois journées de championnat, les hommes d'Unai Emery ne comptaient qu'un seul point. Manzambi était alors encore absent, lui qui se remettait d'une blessure au genou contractée lors de la Coupe du monde.

Depuis son retour, le tableau est bien différent. Lors des sept matches disputés avec le Suisse, Aston Villa a signé quatre victoires et deux matches nuls. Manzambi, lui, affiche déjà trois buts et quatre passes décisives. En quelques semaines, il a conquis le cœur des supporters anglais.

Son chant, «Manzambi, Manzambi, bi, bi», sur l'air de «Zombie» des Cranberries, est même en passe de devenir culte. Mais si le joyau de la Nati poursuit sur cette lancée, les fans de Villa pourraient bien devoir lui trouver un nouvel hymne plus tôt que prévu. Le Barça n'est jamais bien loin.