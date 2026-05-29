Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont dans le groupe du PSG pour la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Luis Enrique disposera d'un effectif complet samedi à Budapest

Le PSG au complet pour la finale face à Arsenal

Le PSG au complet pour la finale face à Arsenal

AFP Agence France-Presse

Le Ballon d'Or français Ousmane Dembélé et l'international marocain Achraf Hakimi sont bel et bien présents dans le groupe du Paris SG pour affronter Arsenal en finale de la Champions League samedi (18h) à Budapest, après leur retour de blessure en début de semaine.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le PSG, handicapé par les blessures à répétition cette saison, va donc bénéficier de son effectif au complet au meilleur des moments.

Prêts à être titularisés?

L'attaquant des Bleus Ousmane Dembélé avait pourtant été touché au mollet droit lors de la dernière journée de Ligue 1 contre le Paris FC le 17 mai, mais cette blessure était sans gravité, ce qui lui a permis de s'entraîner de nouveau avec l'équipe dès mardi dernier.

Le latéral marocain Achraf Hakimi a lui aussi effectué son retour mardi, après sa sortie sur une blessure à la cuisse droite contre le Bayern Munich le 28 avril.

L'intégralité des joueurs composant le 11 type de Champions League est à la disposition de l'entraîneur Luis Enrique. Son unique dilemme consistera à devoir choisir entre les milieux Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Ce dernier peut aussi suppléer Achraf Hakimi au poste de latéral droit si le Marocain devait être trop juste physiquement pour une intensité de finale.

Une concurrence existe aussi entre Désiré Doué et Bradley Barcola en attaque, mais le premier a plus souvent été choisi lors des derniers matches de Champions League.