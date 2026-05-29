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Hakimi et Dembélé présents
Le PSG au complet pour la finale face à Arsenal

Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont dans le groupe du PSG pour la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Luis Enrique disposera d'un effectif complet samedi à Budapest
Publié: il y a 34 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
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Achraf Hakimi (à gauche) et Ousmane Dembélé sont dans le groupe parisien pour la finale de la Champions League.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le Ballon d'Or français Ousmane Dembélé et l'international marocain Achraf Hakimi sont bel et bien présents dans le groupe du Paris SG pour affronter Arsenal en finale de la Champions League samedi (18h) à Budapest, après leur retour de blessure en début de semaine.

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Le PSG, handicapé par les blessures à répétition cette saison, va donc bénéficier de son effectif au complet au meilleur des moments.

Prêts à être titularisés?

L'attaquant des Bleus Ousmane Dembélé avait pourtant été touché au mollet droit lors de la dernière journée de Ligue 1 contre le Paris FC le 17 mai, mais cette blessure était sans gravité, ce qui lui a permis de s'entraîner de nouveau avec l'équipe dès mardi dernier.

Le latéral marocain Achraf Hakimi a lui aussi effectué son retour mardi, après sa sortie sur une blessure à la cuisse droite contre le Bayern Munich le 28 avril.

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L'intégralité des joueurs composant le 11 type de Champions League est à la disposition de l'entraîneur Luis Enrique. Son unique dilemme consistera à devoir choisir entre les milieux Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Ce dernier peut aussi suppléer Achraf Hakimi au poste de latéral droit si le Marocain devait être trop juste physiquement pour une intensité de finale.

Une concurrence existe aussi entre Désiré Doué et Bradley Barcola en attaque, mais le premier a plus souvent été choisi lors des derniers matches de Champions League.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
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