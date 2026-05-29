Le Ballon d'Or français Ousmane Dembélé et l'international marocain Achraf Hakimi sont bel et bien présents dans le groupe du Paris SG pour affronter Arsenal en finale de la Champions League samedi (18h) à Budapest, après leur retour de blessure en début de semaine.
Le PSG, handicapé par les blessures à répétition cette saison, va donc bénéficier de son effectif au complet au meilleur des moments.
Prêts à être titularisés?
L'attaquant des Bleus Ousmane Dembélé avait pourtant été touché au mollet droit lors de la dernière journée de Ligue 1 contre le Paris FC le 17 mai, mais cette blessure était sans gravité, ce qui lui a permis de s'entraîner de nouveau avec l'équipe dès mardi dernier.
Le latéral marocain Achraf Hakimi a lui aussi effectué son retour mardi, après sa sortie sur une blessure à la cuisse droite contre le Bayern Munich le 28 avril.
L'intégralité des joueurs composant le 11 type de Champions League est à la disposition de l'entraîneur Luis Enrique. Son unique dilemme consistera à devoir choisir entre les milieux Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Ce dernier peut aussi suppléer Achraf Hakimi au poste de latéral droit si le Marocain devait être trop juste physiquement pour une intensité de finale.
Une concurrence existe aussi entre Désiré Doué et Bradley Barcola en attaque, mais le premier a plus souvent été choisi lors des derniers matches de Champions League.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
8
-15
1