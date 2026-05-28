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L'option d'achat levée
Servette engage Junior Kadile jusqu'en juin 2029

Bonne nouvelle pour le Servette FC: le club genevois a annoncé avoir levé l'option d'achat pour Junior Kadile. L'attaquant de 23 ans est désormais sous contrat jusqu'en juin 2029.
Publié: il y a 42 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
C'est fait, Junior Kadile est grenat!
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
Blick Sport

Six buts et dix passes décisives en treize matches! C'est peu dire que Junior Kadile a marqué les esprits depuis son arrivée en prêt cet hiver en provenance d'Almere City, en deuxième division néerlandaise. L'ancienne commission sportive du Servette FC, désormais dissoute, a donc fait du bon travail dans ce dossier, dont profite désormais John Williams. Le nouveau directeur sportif du club grenat a décidé de lever l'option d'achat, estimée à un million d'euros, pour un joueur qui en vaut sans doute déjà au moins le double, voire bien plus.

Va-t-il rester à Genève?

Le club grenat et l'attaquant de 23 ans, excellent dans le dribble et très efficace devant le but, sont désormais liés jusqu'en juin 2029. Le Servette FC sera-t-il tenté de le vendre tout de suite et d'ainsi réaliser une belle plus-value? Ce n'est pas ce qu'a affirmé John Williams à Blick lors de aa présentation officielle. Et ce serait une grande déception pour les fans genevois, qui se sont déjà attachés au Breton, dont le jeu spectaculaire ravit la foule. Mais parfois, l'argent est plus fort que l'amour...

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
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