Servette engage Junior Kadile jusqu'en juin 2029

Bonne nouvelle pour le Servette FC: le club genevois a annoncé avoir levé l'option d'achat pour Junior Kadile. L'attaquant de 23 ans est désormais sous contrat jusqu'en juin 2029.

Blick Sport

Six buts et dix passes décisives en treize matches! C'est peu dire que Junior Kadile a marqué les esprits depuis son arrivée en prêt cet hiver en provenance d'Almere City, en deuxième division néerlandaise. L'ancienne commission sportive du Servette FC, désormais dissoute, a donc fait du bon travail dans ce dossier, dont profite désormais John Williams. Le nouveau directeur sportif du club grenat a décidé de lever l'option d'achat, estimée à un million d'euros, pour un joueur qui en vaut sans doute déjà au moins le double, voire bien plus.

Va-t-il rester à Genève?

Le club grenat et l'attaquant de 23 ans, excellent dans le dribble et très efficace devant le but, sont désormais liés jusqu'en juin 2029. Le Servette FC sera-t-il tenté de le vendre tout de suite et d'ainsi réaliser une belle plus-value? Ce n'est pas ce qu'a affirmé John Williams à Blick lors de aa présentation officielle. Et ce serait une grande déception pour les fans genevois, qui se sont déjà attachés au Breton, dont le jeu spectaculaire ravit la foule. Mais parfois, l'argent est plus fort que l'amour...