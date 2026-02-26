Christian Finkbeiner

On joue la 94e minute au stade New Balance de Bergame lorsque Gregor Kobel commet l’erreur fatale. Au lieu d’envoyer le ballon en touche, le gardien de la Nati tente une nouvelle fois de relancer court depuis l’arrière, alors qu’il ne reste que quelques secondes et que le score est de 3-3. Mais la manœuvre échoue: le portier suisse transmet le ballon dans les pieds de Mario Pasalic. Après le centre de ce dernier, Ramy Bensebaini, défenseur du BVB, enfonce violemment son talon dans le visage d’un adversaire.

L’arbitre espagnol ne désigne d’abord pas le point de penalty, avant l’intervention du VAR. La décision est finalement revue, Lazar Samardzic marque à la 98e minute et sauve l’honneur de la Serie A. La Dea est la seule équipe italienne encore présente en huitièmes de finale, la Juve ayant cédé en prolongation malgré une remontée héroïque en infériorité numérique contre Galatasaray.

«Bien sûr, c’était ma faute»

Après la rencontre, Gregor Kobel n’élude pas ses responsabilités. «Bien sûr, c’était ma faute. Je suis vraiment désolé pour mes coéquipiers. Le football est parfois dur. C’est une fraction de seconde, tu ne penses pas à dégager ainsi. J’étais dans le match et j’ai essayé de trouver une solution.» Le Suisse est-il le bouc émissaire de cette élimination? Cette action reste une exception. À Bergame, il réalise plusieurs interventions importantes. Plus tôt en Ligue des champions, le gardien de la Nati a déjà sauvé le BVB à de nombreuses reprises, notamment lors de la saison 2023/24, lorsque Dortmund s’était hissé de manière sensationnelle jusqu’en finale (perdue face au Real Madrid 2-0).

Quatre jours avant le Klassiker contre le Bayern Munich, le Borussia a été éliminé de sa dernière coupe. Les Jaune et Noir pourraient alors voir s’envoler leur dernier objectif, car en cas de défaite, le Bayern compterait onze points d’avance à dix journées de la fin.

Le champion en titre s’en sort

Les play-off de la C1 ne se sont toutefois pas conclus sur une note amère uniquement pour Gregor Kobel et Manuel Akanji, auteur d’une erreur ayant permis à Bodø/Glimt d’ouvrir le score. Denis Zakaria, capitaine et patron de la défense, et le gardien Philipp Köhn ont eux manqué de peu un exploit lors du match nul 2-2 de Monaco face au PSG, champion en titre. Battus 2-3 à l’aller à domicile, ils menaient 1-0 au Parc des Princes lorsqu’un carton jaune controversé, synonyme d’exclusion pour un joueur de l’ASM, a fait basculer la rencontre.