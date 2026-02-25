Sensation en Champions League: Bodö/Glimt élimine l'Inter! Le vice-champion norvégien élimine le finaliste sortant de la Champions League. Sauf miracle de l'Atalanta ou de la Juventus, l'Italie n'aura aucun représentant en huitièmes de finale!

Carlo Emanuele Frezza

Le fiasco est historique! Le grand Inter tombe dès les play-off de Champions League face au modeste Bodö/Glimt – et le verdict est sans appel: les Nerazzurri ont été battus à l’aller comme au retour, y compris à San Siro. Désormais, les espoirs du football italien reposent sur l'Atalanta et la Juventus. Sans exploit bergamasque face à Dortmund ou sans miracle du club turinois (battu 5-2 à lstanbul par Galatasaray), le Calcio risque de se retrouver en huitièmes de finale sans le moindre représentant. Une première depuis 1988.

Manuel Akanji, figure tragique

Manuel Akanji incarne cette soirée de cauchemar pour l'Inter. Après un peu plus d’une heure de jeu, alors que le score est encore vierge (0-0), le défenseur de la Nati commet une énorme erreur qui permet à Bodö d’ouvrir la marque. Moins de dix minutes plus tard, il a pourtant l’occasion de se racheter, mais son tir s’écrase sur le poteau. À cet instant précis, c'est clair: rien ne sourira au leader de la Serie A.

Sans surprise, Manuel Akanji hérite de la note la plus basse dans la presse italienne. Mais le désigner comme unique responsable serait réducteur. Même la Gazzetta dello Sport, réputée pour ses jugements sévères, adopte un ton plus nuancé: «Même les grands font des erreurs – surtout avec une plaie au visage.» Manuel Akanji a en effet été touché à la tête et jouait avec un bandeau sur le crâne au moment de sa boulette.

Une attaque stérile

Si l’Inter échoue face au vice-champion norvégien, les vraies raisons sont à chercher ailleurs. Elles se trouvent surtout dans une animation offensive inefficace. Malgré un net avantage en occasions, les Milanais se montrent incapables de concrétiser. « Dès le début, nous avons essayé par tous les moyens», assure l’entraîneur Cristian Chivu.

Le Roumain refuse d’accabler ses joueurs et pointe un autre facteur: la fraîcheur physique adverse. «Sur les trois derniers mois, Bodö n’a disputé que quatre matches, tous en Champions League. Ils avaient clairement plus d’énergie.»

Jens Petter Hauge, encore lui

Frais, mais surtout impitoyable, Bodö peut compter sur Jens Petter Hauge. Grâce à son nouveau but à San Siro, le Norvégien en est désormais à six réalisations cette saison en Champions League.

Un succès personnel qui passe mal en Italie – et encore moins chez les supporters interistes. Car le cador norvégien avait joué à l’AC Milan lors de la saison 2020/21, sans jamais parvenir à s’imposer durablement en Serie A. À 26 ans, il savoure une revanche aussi tardive que symbolique.

Une revanche historique

C’est aussi une revanche pour tout un club. Jusqu’à ce soir, Bodö n’avait jamais gagné en Italie en sept tentatives (six défaites), dont un cinglant 0-4 contre la Roma il y a quatre ans et un 0-5 face à l’Inter en Coupe des vainqueurs de coupe en 1978.

Le score n’est pas aussi lourd qu’il y a 48 ans. Mais pour l’Inter, la douleur est comparable. Finaliste de la dernière édition, le géant lombard voit son aventure européenne s’achever dès les play-off, au moment même où la compétition entre vraiment dans le vif du sujet. Et pour Yann Sommer (37 ans), cette élimination pourrait bien marquer la dernière apparition en Champions League de sa carrière.



