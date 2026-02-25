Après l'élimination de l'Inter en Champions League, la presse italienne se montre très critique. Décevant, l'international helvétique Manuel Akanji n'est pas le seul à en prendre pour son grade.

Petar Djordjevic

L'Inter Milan, leader de Serie A et sans doute meilleur espoir italien pour briller dans la plus prestigieuse des compétitions de club, a été sorti de la C1 par la petite porte. Le duo helvétique Manuel Akanji et Yann Sommer a été éliminé par Bodo/Glimt, modeste formation norvégienne. Après une défaite 3-1 à l'extérieur la semaine dernière, les Nerazzurri ont également perdu le match retour des barrages à domicile, mardi à San Siro (1-2). Une énorme désillusion.

La presse italienne s'en est donnée à cœur joie pour critiquer cette débâcle. «L’aventure de l’Inter en Champions League s’achève dans la honte», a titré la «Gazzetta dello Sport» le soir même. Le journaliste sportif Francesco Pietrella compare le parcours de Bodo en C1 au «Miracle sur glace» – la victoire de l’équipe masculine américaine de hockey sur glace, composée d'universitaires, aux JO de 1980 face à l’Union soviétique, grande favorite – et leur médaille d’or. Il décrit les Norvégiens comme un «serpent à sonnettes capable d’esquiver puis de frapper avec une rapidité fulgurante », soulignant ainsi l’efficacité de la troupe de Kjetil Knutsen.

Coupable d'une grosse boulette sur l'ouverture du score norvégienne, Manuel Akanji en prend pour son grade. «Toi, Manuel?», écrit Francesco Pietrella en soulignant que personne ne s'attendait à une telle erreur de la part du leader défensif de la Nati, d'habitude si souverain. «Peut-être pas même lui et certainement pas les fans de l'Inter.» La perte de balle du défenseur helvétique avait enterré les derniers espoirs de remontada de l'Inter à la 58e.

La Norvège, le cauchemar italien

«Le problème n'était pas le style de jeu de Bodo, mais les erreurs tactiques de Chivu et le manque de leadership de ses hommes», écrit le «Corriere della Sera». L'article critique la performance de Manuel Akanji, mais pas que. Les autres leaders de l'équipe, Nicolo Barella et Marcus Thuram, sont également pointés du doigt.

L'absence de Denzel Dumfries et de Lautaro Martinez s'est également fait cruellement sentir. Le journal dresse ensuite un tableau sombre du football italien: «La Norvège est en train de devenir notre cauchemar: Erling Haaland et ses coéquipiers ont envoyé la sélection de Gattuso en barrages de la Coupe du monde, et l'Italie risque de manquer un Mondial pour la troisième fois de rang. Plus choquant encore, l'élimination de l'Inter par Bodo est parfaitement justifiée.»

Le football italien est désormais tout proche d'une énorme tragédie en Champions League. Naples a quitté la compétition dès la phase de groupe. Après l'élimination de l'Inter, finaliste de la dernière édition, il ne reste plus que l'Atalanta et la Juventus pour sauver l'honneur transalpin.

Mais les deux équipes abordent le match retour, ce mercredi soir, avec un retard conséquent: à l'aller, les Bergamasques ont été battus 2-0 à Dortmund, tandis que les Turinois se sont inclinés 5-2 sur la pelouse de Galatasaray. Aucune formation italienne en huitièmes de finale de la C1? Il s'agirait d'une première depuis la saison 1987/88. Trente-huit ans plus tard, un nouveau séisme footballistique menace de frapper la Botte.