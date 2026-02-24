DE
Bodo/Glimt élimine l'Inter!
Humiliation totale pour Yann Sommer et Manuel Akanji

Une incroyable boulette de Manuel Akanji a coulé l'Inter dans son barrage de Champions League face à Bodo/Glimt. Yann Sommer et son coéquipier suisse ont été éliminés par le club norvégien ce mardi à San Siro.
Publié: 24.02.2026 à 22:58 heures
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Manuel Akanji peut s'en vouloir.
Photo: AP
ATS Agence télégraphique suisse

Le finaliste sortant au tapis! L'Inter a été éliminée dès les barrages de la Ligue des champions face à Bodö/Glimt, vainqueur 2-1 mardi à San Siro après sa victoire 3-1 à l'aller en Norvège.

Privé de son attaquant star Lautaro Martinez, blessé lors du match aller, l'Inter n'a pas réussi à rattraper son retard de deux buts concédé sur la pelouse du club scandinave. Pire, le leader souverain du championnat italien s'est incliné devant son public au terme d'une prestation pas vraiment mémorable.

Les Suisses pas à la hauteur

Après Yann Sommer, fautif sur l'un des buts à l'aller, c'est Manuel Akanji qui a précipité la défaite des Nerazzurri. Le visage bandé après avoir été victime d'un choc, le défenseur de l'équipe de Suisse n'a pas résisté au pressing adverse et a littéralement offert sur un plateau le 1-0 aux Norvégiens (58e). Auparavant, l'Inter avait entamé la partie avec envie, mais s'est montré beaucoup trop brouillonne pour réussir à tromper le gardien russe Nikita Haikin, l'un des rares non-Norvégiens de l'effectif de Bodö/Glimt.

Le demi-finaliste sortant de l'Europa League, tombeur de Manchester City et de l'Atlético Madrid en phase de ligue, a confirmé son excellente forme du moment en doublant la mise à la 72e. Hakon Evjen a enterré les derniers espoirs intéristes d'un joli enchaînement contrôle-frappe.

C'est un véritable camouflet pour l'Inter Milan, battu 5-2 sur l'ensemble des deux matches. La réduction du score d'Alessandro Bastoni à la 76e n'a eu aucune incidence sur l'issue finale: les Italiens ont été balayés par une équipe dont le championnat s'est achevé en novembre et ne reprendra qu'en mars...

Newcastle et Leverkusen faciles

Newcastle a pour sa part tranquillement assuré sa qualification pour les 8es de finale face à Qarabag. Les Magpies, vainqueurs 6-1 à l'aller en Azerbaïdjan, se sont imposés 3-2 après avoir mené 2-0 dès la 6e minute.

Le Bayer Leverkusen sera également au rendez-vous des 8es de finale. Le club allemand a validé sa qualification avec un nul 0-0 contre l'Olympiakos après sa victoire 2-0 à l'aller en Grèce.

Un tirage au sort prévu vendredi déterminera les futurs adversaires des qualifiés. Bodö/Glimt affrontera Manchester City ou le Sporting Portugal, Newcastle fera face à Chelsea ou Barcelone et Leverkusen défiera Arsenal ou le Bayern Munich.

L'Atletico élimine Bruges grâce à Alexander Sorloth

Tenu en échec à l'aller (3-3), l'Atlético Madrid a obtenu sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions mardi. Les Espagnols ont battu le Club Bruges 3-1. L'Atlético a profité d'un triplé de son attaquant norvégien Alexander Sorloth (23e/76e/87e) et d'un but de l'Américain Johnny Cardoso au retour des vestiaires (48e) pour rallier les 8es, où il affrontera un club anglais, Liverpool ou Tottenham.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
