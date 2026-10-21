Les joueurs du BVB ont quitté précipitamment les vestiaires après leur victoire contre le FC Sabah. En cause: des inquiétudes autour d’une éventuelle présence de légionelles dans le réseau d’eau du stade.

Carlo Steiner

Après leur victoire 1-2 face au FC Sabah à Bakou, en Azerbaïdjan, les joueurs du Borussia Dortmund, dont le gardien de l'équipe de Suisse Gregor Kobel, ont quitté les vestiaires étonnamment vite pour rejoindre le bus de l’équipe.

«Hier déjà, nous n’avions pas pris de douche ici après l’entraînement. On nous avait dit de ne pas le faire», a expliqué l’entraîneur Niko Kovac en conférence de presse pour justifier ce départ précipité. «Les douches de l’hôtel étaient plus agréables, alors nous faisons en sorte que les joueurs puissent y retourner rapidement. Ici, ce n’est pas vraiment le grand luxe», a ajouté le directeur sportif Ole Book au micro de Sky.

«Les douches fonctionnaient parfaitement»

Du côté de l’équipe locale, personne ne semblait au courant d’un quelconque problème. «Les douches fonctionnaient parfaitement, je ne sais pas d’où venait le problème. Nous les avons utilisées la semaine dernière avant le match contre le Slavia Prague. L’eau n’était pas froide non plus. Bakou est vraiment une super ville et nous respectons toutes les équipes», a assuré l'ailier allemand Joy-Lance Mickels, qui évolue au FC Sabah depuis 2024.

Pourquoi les joueurs de Dortmund ont-ils alors repris la route sans se doucher? Selon «Bild», les installations semblaient pourtant en bon état au premier regard. La décision aurait en réalité été motivée par des craintes concernant une éventuelle présence de légionelles dans le réseau d’eau.

Ces bactéries peuvent se développer lorsque l’eau stagne ou circule peu dans les canalisations. Elles peuvent ensuite être inhalées sous forme de fines gouttelettes lors de la douche et, dans les cas les plus graves, provoquer une légionellose. Les symptômes peuvent notamment inclure de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, des maux de tête et une perte d’appétit.