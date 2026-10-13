Le Bayern accueilli en pleine nuit par un feu d’artifice

Un feu d’artifice devant l’hôtel du Bayern, des retrouvailles entre Yann Sommer et Manuel Akanji et un choc entre Manchester City et le PSG: la deuxième journée de Ligue des champions promet du spectacle.

En bref Le Viking Stavanger défie le Bayern Munich

Retrouvailles suisses entre Yann Sommer et Manuel Akanji à Milan

Manchester City défie le PSG, l’Atlético reçoit Manchester United

Nick Rohner

Avant même le début de la deuxième journée de Champions League, les Norvégiens font déjà parler d’eux. Un feu d’artifice a été tiré devant l’hôtel du Bayern Munich en pleine nuit. A Milan, deux anciens coéquipiers de la Nati se retrouvent, tandis qu’un choc entre deux géants du football est au programme à Manchester.

Le Bayern accueilli par un feu d’artifice

Le Bayern Munich devra assumer son statut de favori mardi à 21 heures, sur la pelouse du club norvégien Viking Stavanger. Mais les Bavarois ont déjà eu droit à une première provocation dans la nuit précédant la rencontre. Près de 20 heures avant le coup d’envoi, des détonations ont retenti devant le Radisson Blu Atlantic, l’hôtel où séjournent les joueurs du Bayern. Selon le journal allemand «Bild», un feu d’artifice a été tiré pendant près de deux minutes.

Sur le terrain, un défi inhabituel attend également les Munichois: ils devront jouer sur une pelouse synthétique, une première à ce niveau pour de nombreux joueurs. L’entraîneur Vincent Kompany ne semble toutefois pas particulièrement préoccupé par cette surface, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

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Yann Sommer retrouve Manuel Akanji à Milan

Mardi à 21 heures, l’Inter reçoit le club belge de Bruges au stade Giuseppe-Meazza. La rencontre marque le retour de l’ancien gardien de la Nati Yann Sommer, qui a quitté les Nerazzurri pour la Belgique cet été. Il pourrait alors retrouver Manuel Akanji, un ancien coéquipier avec lequel il a évolué aussi bien à l’Inter qu’en équipe de Suisse. Si Yann Sommer devrait être titulaire, la présence de Manuel Akanji reste incertaine.

Le Chakhtar Donetsk reçoit à Londres

En raison de la guerre en Ukraine, le Chakhtar Donetsk est contraint de disputer ses matches à domicile à l’étranger. Plutôt que dans sa Donbass Arena, le club ukrainien accueille ses adversaires de Champions League à Stamford Bridge, le stade de Chelsea, à Londres. Mercredi à 21 heures, il y affrontera l’AEK Athènes. Le stade londonien devient ainsi provisoirement son domicile européen.

Un choc entre Manchester City et le PSG

Mercredi à 21 heures, Manchester City reçoit le Paris Saint-Germain, tenant du titre en Champions League, à l’Etihad Stadium. Le club anglais, qui fait l’objet d’une procédure liée à des infractions financières et a fait appel de la décision, affiche une forme sportive convaincante. Les Citizens ont remporté tous leurs matches disputés jusqu’ici en Premier League. Ils veulent désormais s’imposer également sur la scène européenne et se rapprocher du sommet du classement.

Un autre choc est prévu mardi à 21 heures: Manchester United se déplace sur la pelouse de l’Atlético Madrid. Le duel entre les entraîneurs promet également d’être intéressant: Diego Simeone et Michael Carrick se retrouveront pour la première fois face à face en tant qu’entraîneurs.

Toutes les rencontres de la 2e journée Mardi 13 octobre Sabah FK – Slavia Prague (18h45) Lens – Sporting Lisbonne (18h45) Viking Stavanger – Bayern Munich (21h) Villarreal – Naples (21h) RB Leipzig – PSV Eindhoven (21h) Galatasaray – Barcelone (21h) Inter Milan – Bruges (21h) Atlético Madrid – Manchester United (21h) Arsenal – LOSC Lille (21h) Mercredi 14 octobre Linzer ASK – Liverpool (18h45) Feyenoord Rotterdam – Como (18h45) Slovan Bratislava – VfB Stuttgart (21h) Manchester City – Paris Saint-Germain (21h) FK Bodö/Glimt – Borussia Dortmund (21h) Shakhtar Donetsk – AEK Athènes (21h) Aston Villa – Fenerbahçe (21h) AS Rome – Real Madrid (21h) Betis Séville – Porto (21h) Mardi 13 octobre Sabah FK – Slavia Prague (18h45) Lens – Sporting Lisbonne (18h45) Viking Stavanger – Bayern Munich (21h) Villarreal – Naples (21h) RB Leipzig – PSV Eindhoven (21h) Galatasaray – Barcelone (21h) Inter Milan – Bruges (21h) Atlético Madrid – Manchester United (21h) Arsenal – LOSC Lille (21h) Mercredi 14 octobre Linzer ASK – Liverpool (18h45) Feyenoord Rotterdam – Como (18h45) Slovan Bratislava – VfB Stuttgart (21h) Manchester City – Paris Saint-Germain (21h) FK Bodö/Glimt – Borussia Dortmund (21h) Shakhtar Donetsk – AEK Athènes (21h) Aston Villa – Fenerbahçe (21h) AS Rome – Real Madrid (21h) Betis Séville – Porto (21h) Plus

Débuts à domicile pour les Autrichiens

Après un duel de barrages complètement fou contre le Celtic Glasgow, le LASK Linz s’est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase de groupes de la Champions League. Pour leurs débuts à domicile, mercredi à 18h45, les Autrichiens auront droit à un adversaire de taille: Liverpool. Face au grand club anglais, le LASK aura fort à faire pour décrocher sa première victoire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.