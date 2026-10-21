Un duel de titans s'annonce entre Bayern et Arsenal

Le Bayern Munich affrontera Arsenal ce soir à 21h00 à l'Allianz Arena pour la 3e journée de la Ligue des champions. Le Rekordmeister et les Gunners visent le titre européen avec des effectifs renforcés.

AFP Agence France-Presse

Après PSG-Barcelone mardi, la 3e journée de la Ligue des champions sera le théâtre d'une deuxième affiche entre cadors européens mercredi soir. Les étoiles seront de nouveau de sortie entre Bayern Munich et Arsenal, dès 21h00.

Le «Rekordmeister», demi-finaliste de la dernière édition, reçoit les «Gunners», finalistes malheureux, à l'Allianz Arena. Ces deux mastodontes du football européen ambitionnent cette saison encore de remporter la plus prestigieuse compétition continentale de clubs, avec des effectifs inchangés ou améliorés par rapport à l'exercice précédent.

Manzambi écarté pour blessure

Le FC Bruges de l'ex-gardien de l'équipe nationale Yann Sommer voudra pour sa part confirmer contre Lens l'exploit réalisé lors de la 2e journée à Milan face à l'Inter de Manuel Akanji (4-3). A l'inverse, les Intéristes auront le couteau entre les dents à l'heure d'accueillir le Shakhtar Donetsk: le champion d'Italie en titre est en quête d'un premier point dans cette C1.

Enfin, Johan Manzambi n'aura pas l'occasion de poursuivre sur sa belle lancée avec Aston Villa, face au Viking Stavanger. Le milieu offensif genevois souffre d'une légère blessure et manquera cette rencontre.